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Причиной досрочного завершения саммита США-КНДР стало нежелание Пхеньяна закрывать секретный ядерный объект - СМИ

03.03.2019 11:51 — Разное | Интерфакс  
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Отказ лидера КНДР Ким Чен Ына выполнить требование Вашингтона о закрытии секретного завода по обогащению урана Кангсон стал причиной неожиданного завершения американо-северокорейского саммита в Ханое, сообщила газета The Sunday Times.

Данные о предприятии предоставила американская разведка на основе анализа спутниковых фотоснимков, утверждает издание, ссылаясь на сведения бывшего северокорейского дипломата в Лондоне, бежавшего в Южную Корею.

В то же время президент Дональд Трамп на итоговой пресс-конференции сообщил, что разногласия коснулись вопроса о санкциях. По его словам, Ким Чен Ын требовал полной отмены санкционного режима, на что Вашингтон не мог пойти.

Министр иностранных дел КНДР Ли Ен Хо заявил, что Северная Корея предлагала отменить лишь ту часть санкций, которая оказывает непосредственное влияние на жизнь населения страны, и не имеющей отношения к военной сфере.

Он отметил, что КНДР, в частности, предложила в обмен демонтировать все производственные мощности ядерного объекта в Йонбене. По его словам, это серьезный шаг, а на большее Пхеньян не может пойти "с учетом нынешнего уровня доверия между двумя странами".

 
 
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Отказ лидера КНДР Ким Чен Ына выполнить требование Вашингтона о закрытии секретного завода по обогащению урана Кангсон стал причиной неожиданного завершения...
 
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