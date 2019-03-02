Порошенко заявил, что украинцы продолжат борьбу за свое государство

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинцы будут продолжать борьбу за Украину, восстановление ее "территориальной целостности и суверенитета", сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

"Мы, украинцы - гордый народ. Мы свободолюбивый такой народ. Мы миролюбивый народ. Мы точно не посягаем на чужие территории. Нам не надо ни клочка чужой земли. Но я хочу подчеркнуть, что мы никогда не отдадим своей земли", - подчеркнул П.Порошенко во время своего визита в Одессу в субботу.

Президент отметил, что украинцы продолжат борьбу "за возвращение временно-оккупированных территорий".

"Мы, украинцы, будем биться за то, чтобы вернуть украинскую землю обратно в Украину, а украинский флаг и украинский суверенитет вернуть на оккупированные территории", - заявил П.Порошенко.