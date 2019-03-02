Лидер венесуэльской оппозиции подтвердил, что возвращается в страну

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом страны, заявил журналистам в Эквадоре, что возвращается на родину.

В Эквадоре он встречался с президентом Ленином Морено, до этого посетил ряд стран региона в поисках поддержки.

Х.Гуайдо отметил, что намерен в понедельник и вторник организовать в Венесуэле новые массовые выступления против правительства президента Николаса Мадуро.

По возвращении на родину Х.Гуайдо ждет преследование по закону, поскольку верховным судом Венесуэлы ему запрещен выезд за пределы страны, который он нарушил, выехав в Колумбию на заседание глав МИД стран Группы Лимы 25 февраля.