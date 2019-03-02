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«Объявил мне войну». Вдова Децла рассказала об отношениях с родителями покойного мужа
Новости России. Вдова рэпера Децла модель Юлия Толмацкая рассказала в комментариях на своей странице в Instagram, что родители её покойного супруга «объявили ей войну». Об этом
«Отец Кирилла объявил мне войну», –
Как утверждает модель, родители Децла желают получить права на творческое наследие рэпера, а также собираются забрать сына Кирилла и Юлии.
«Внука – бабушке, творчество – дедушке, а меня они оба уже отправили искать нового мужа», — добавила модель.
Стоит упомянуть, что отец Децла с внуком
Кирилл Толмацкий умер 3 февраля.
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Новости России. Вдова рэпера Децла модель Юлия Толмацкая рассказала в комментариях на своей странице в Instagram, что родители её покойного супруга «объявили ей...
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