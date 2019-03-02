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7 марта 2019 года в актовом зале Шумилинской детской школы искусств пройдет торжественное мероприятие, посвященное Дню женщин.

03.03.2019 — Разное | Герой працы  
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7 марта 2019 года в актовом зале Шумилинской детской школы искусств пройдет торжественное мероприятие, посвященное Дню женщин.7 марта 2019 года в 15.00 в актовом зале Шумилинской детской школы искусств пройдет торжественное мероприятие, посвященное Дню женщин.

В программе:

- вручение дипломов лауреатам звания «Женщина Шумилинщины -2018»
- праздничный концерт «Восьмое чудо света»
- работа выставок декоративно-прикладного творчества участников музейного проекта «Народный родник» Л.Е. Каштановой и Н.И. Сивцовой «Души прекрасные порывы», «Мир женских увлечений»,
- выставка живописи Я. Сенько «Райские цветы» (выставочный зал)
Приглашаем всех на мероприятие. Вход свободный.
 
 
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7 марта 2019 года в 15.00 в актовом зале Шумилинской детской школы искусств пройдет торжественное мероприятие, посвященное Дню женщин. В программе: - вручение дипломов...
 
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