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Самые убыточные регионы Беларуси по итогам 2018 года

03.03.2019 — Разное | Новости Волковыска  
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Самые убыточные регионы Беларуси по итогам 2018 года

В 2018 году финансовые показатели предприятий в целом ухудшились. Понятно, что падение результатов произошло и на уровне отдельных регионов.

Крупные и средние предприятия Беларуси получили за 2018 год 5,1 млрд BYN чистой прибыли. По сравнению с 2017 годом сумма прибыли упала на 38,9%.

Справочно: чистая прибыль (чистый убыток) предприятия — это сумма прибылей и убытков от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия, уменьшенная на налоги. Если предприятие закредитовано и не хеджирует курсовые риски, часто случается, что убытки от курсовых разниц и обслуживания кредитов перекрывают прибыль с продаж.

По наличию или отсутствию чистой прибыли предприятия делятся на прибыльные и убыточные. За 2018 год прибыль прибыльных предприятий сократилась на 7,7% до 10,2 млрд BYN, а убытки убыточных возросли на 95% до 5 млрд BYN.

В Беларуси есть 6 областей и город Минск. В 2018 году убыточными стали 2 области — Гродненская и Могилевская, тогда как в 2017-м убытки несла только Могилевская область.

Убытки убыточных предприятий увеличились во всех областях и в Минске. Самый незначительный прирост убытков показала Могилевская область — 631,8 млн BYN (+0,3% к 2017 году). Быстрее всех убытки убыточных компаний росли в Витебской области — в 4,6 раза до 537,4 млн BYN.

За 2018 год на 3 территориях сумма убытков убыточных организаций превысила 1 млрд BYN. В этот печальный список вошли Гомельская область — 1 024 млн BYN (рост в 4,2 раза к 2017 году), Гродненская область — 1 018 млн BYN (рост в 3,4 раза) и Минск — 1 206 млн BYN (+51,6%).

Интересно, что самую маленькую сумму убытков показала Брестская область — всего 163 млн BYN (+2,4% к 2017 году). Скорее всего, это связано с отсутствием на территории региона большого количества модернизируемых предприятий-гигантов.

В Минской области убытки убыточных предприятий выросли за 2018 год на 32,6% до 434,6 млн BYN. В силу близости к столице на Минщине относительно мало депрессивных городов и районов.

На Брестчине сравнительно крупные убытки показал Жабинковский район — 12,7 млн BYN. Потери на курсовых разницах несла местная сахарная промышленность. В 2019 году ситуация в сахарной отрасли Беларуси должна существенно улучшиться.

На Витебщине колоссальные убытки отразили предприятия Новополоцка — 304,8 млн BYN. В этом городе находится нефтеперерабатывающий завод ОАО «Нафтан».

В Гомельской области сразу несколько центров образования крупных убытков. Это Добрушский (101 млн BYN), Жлобинский (188,9 млн BYN) и Светлогорский (183,7 млн BYN) районы. В 3 названных районах убытки понесли валообразующие предприятия.

На Гродненщине точки концентрации убытков — Островецкий (595,7 млн BYN) и Волковысский (100,7 млн BYN) районы. В первом регионе убытки потерпели предприятия строительства, во втором — цементной промышленности.

В Минской области лидером по убыткам стал Борисовский район (113,5 млн BYN). В этом регионе не оправдал первоначальные ожидания властей завод по производству легковых автомобилей.

На Могилевщине в больших убытках оказался Бобруйск (169,6 млн BYN), а также Костюковичский (81,2 млн BYN) и Кричевский (161,6 млн BYN) районы. В Бобруйске ранее не блистала финансами Белшина, а в районах — тамошние цементные заводы, сообщает banki24.by.

 

 

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Теги: Минск
 
 
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В 2018 году финансовые показатели предприятий в целом ухудшились. Понятно, что падение результатов произошло и на уровне отдельных...
 
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