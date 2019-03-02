ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пятнадцать районов Беларуси, которые следовало бы ликвидировать

03.03.2019 — Разное | Новости Волковыска  
Размер текста:
A
A
A
Пятнадцать районов Беларуси, которые следовало бы ликвидировать

Пока власти не решились на дробление областей, но уже сегодня можно было бы отказаться от некоторых районов. На сегодня в Беларуси насчитывается 118 районов. Какие административные центры можно было бы отменить в ближайшее время, чтобы сократить количество чиновников, сэкономить деньги и начать двигаться в направлении реформ.

Сразу скажем, что речь здесь не о районах с наименьшей численностью населения. Например, трудно будет расформировать Россонский район. Он довольно далеко расположен от других центров. Так что учитывать будем не только эти факторы.

Далее районы перечислены в порядке алфавита.

Берестовицкий район (15 440 человек по состоянию на 2018 год)

Пятнадцать районов Беларуси, которые следовало бы ликвидировать

Знак в Большой Берестовице. Фото из Википедии.

Этот район был образован в 1940 году, сразу после присоединения Западной Беларуси к БССР. Только тогда он назывался Крынковский (да, те самые Крынки, где жил белорусский писатель Сократ Янович) и был вовсе не пограничный. Однако после войны значительная часть района стала территорией Польши. На сегодня Берестовицкий район один из самых маленьких в стране. За последние 23 года его население сократилось на четверть. При этом долгое время данный регион занимал ведущие места в стране по урожайности. Расстояние от Большой Берестовицы до Волковыска составляет 36 километров.

Бешенковичский район (15 469)

Пятнадцать районов Беларуси, которые следовало бы ликвидировать

Бешенковичский автовокзал. Фото fotobel.by.

Узкий и продолговатый на карте район в восточной части Витебской области. С этой территории родом канцлер ВКЛ Лев Сапега, а также министр обороны Беларуси Андрей Равков. Однако на сегодня Бешенковичский район занимает четвертое место снизу по уровню зарплат в стране. За годы правления Лукашенко население здесь тоже сократилось на треть. Бешенковичский район можно было бы спокойно разделить между Шумилинским, Сенненским, Чашницким и Витебским.

Вороновский район (24 911)

Пятнадцать районов Беларуси, которые следовало бы ликвидировать

Костёл Божьего Милосердия в Вороново. Фото: Wikipedia.

Когда-то Вороновский район прирастал за счет другого. В 1962 году к нему был присоединен Радунский район. В Вороновским районе родился один из главных соратников Лукашенко — Виктор Шейман, хотя его род с исторической Новогрудчины. Вороновский район уникален тем, что более 80% местного населения считают себя поляками. Впрочем, в Лидском районе, к которому мы предлагаем присоединить Вороновский, поляков не намного меньше.

Дрибинский район (9661)

Пятнадцать районов Беларуси, которые следовало бы ликвидировать

Гостиница в Дрибине. Фото belhotel.by.

Уже дважды в истории власти ликвидировали Дрибинский район — в 1931-м и 1959-м. Однако в 1989-м Дрибин снова стал административным центром в связи с массовым переездом в регион жителей загрязненных радиацией территорий Краснопольского района. Население района составляет всего 12 тысяч жителей. Этот район — в числе тех, которые быстрее других вымирают. Дрибинский район можно было бы разделить между Горецким, Шкловским и Мстиславским.

Ельский район (15 128)

Пятнадцать районов Беларуси, которые следовало бы ликвидировать

Ельск с высоты. Фото fotobel.by.

Много ли вы слышите новостей из Ельского района? Последнее, что вспоминается, как туда из Минска вывезли активисток Femen. А когда-то Ельском владели выходцы из Франции, шляхетский род Спадов. А сам населенный пункт назывался Каролин. Только в 1931-м году Каролин стал Ельском, а еще через семь лет получил статус поселка городского типа. Примечательно, что в 1960-е от Ельского района отделился Наровлянский. Население Ельского района стремительно сокращается. Разделен район мог бы быть между Мозырским, Лельчицким и Наровлянским.

Жабинковский район (24 329)

Пятнадцать районов Беларуси, которые следовало бы ликвидировать

Станция Жабинка. Фото railwayz.info.

От Жабинки до Бреста менее 30 км. В Жабинковском районе — сахарный завод, комбикормовый, торфобрикетный. Население района не сокращается, но большая их часть ездит на работу в Брест. Почему бы район официально и не закрепить за областным центром?

Копыльский район (27 901)

Пятнадцать районов Беларуси, которые следовало бы ликвидировать

В центре Копыля. Фото euroradio.fm.

Выглядит едва ли не самым слабым районом Минской области. Численность населения снижается стремительно. В городе фактически нет крупного производства, помимо завода слуцких сыров. Копыльщина — богатый культурно и исторически регион: здесь проходило Слуцкое восстание, о районе писал Купала, здесь родились Кузьма Чорный и Алесь Адамович. Но на сегодня Копылю нужна сильная перезагрузка. Или же район может быть разделен между Солигорским, Слуцким, Столбцовским и Несвижским.

Кормянский район (13 213)

Пятнадцать районов Беларуси, которые следовало бы ликвидировать

На центральной площади Кормы. Фото gp.by.

У Кормянского района также непростая история. Его присоединяли то к Рогачевскому, то к Чечерскому. Район очень сильно пострадал от последствий аварии на ЧАЭС. Район мог бы быть разделен между Рогачевским и Чечерским районами. Это второй по бедности район в стране. В прошлом году средние зарплаты там составляли всего 524 рубля.

Кореличский район (19 691)

Пятнадцать районов Беларуси, которые следовало бы ликвидировать

Фестиваль у Мирского замка. Фото dili.by.

Первым административным центром этого района была Валевка, которая теперь вообще входит в состав Новогрудского района. В 1962-м Кореличский район уже ликвидировали, в 1965-м —восстановили. В Кореличском районе расположен известный туристический объект — Мирский замок. В случае реформы либо в Несвижском районе, либо в Новогрудском станет больше достопримечательностей.

Кировский район (19 106)

Пятнадцать районов Беларуси, которые следовало бы ликвидировать

Кировск готовится к областным Дожинкам. Фото mogilevnews.by.

Этот район образовали, взяв понемногу у Бобруйского, Кличевского, Быховского и Рогачевского. Название районного центра абсолютно искусственное, его назвали в честь первого секретаря Ленинградского обкома Сергея Кирова. Ранее населенный пункт на этом месте назывался Старцы. В Кировском районе был некогда легендарный колхоз «Рассвет», которым руководил Василий Старовойтов. На сегодня особого смысла в существовании отдельной административной единицы с центром в Кировске нет.

Круглянский район (13 827)

Пятнадцать районов Беларуси, которые следовало бы ликвидировать

Памятник российскому генералу Черняеву в Круглянском районе. Фото tvmogilev.by.

Если решат ликвидировать Круглянский район, то такая ликвидация будет не первой: район аннулировали уже дважды, но потом восстанавливали. В Круглянском районе есть памятник русскому генералу, редактору газеты «Русский мир» Михаилу Черняеву, который жил здесь в конце XIX века. Район небольшой, стратегического значения не имеет, и может быть легко разделен между Шкловским, Крупским и Толочинским.

Лиозненский район (15 734)

Пятнадцать районов Беларуси, которые следовало бы ликвидировать

Таким Лиозно видел Марк Шагал.

Когда-то здесь было совершено покушение на первого президента Беларуси, тогда, правда, еще кандидата в президенты. А на сегодня Лиозненский район — один из самых стремительно вымирающих в стране.

Он может быть разделен между Витебским, Оршанским и Дубровенским районами.

Лоевский район (11 799)

Пятнадцать районов Беларуси, которые следовало бы ликвидировать

Танки в Лоеве. Фото fotobel.by.

Занимает пятое место в рейтинге самых бедных районов страны. Хотя здесь проходит граница с Украиной, протекает Днепр, Лоев не стал притягательным центром для жизни. Район может быть разделен между Речицким и Брагинским.

Ляховичский район (25 436)

Пятнадцать районов Беларуси, которые следовало бы ликвидировать

Застройка XIX века в Ляховичах. Фото radzima.org.

В Ляховичах работает молокозавод, здесь производят консервы, формуют брикет, обрабатывают лен. Это вовсе не самый депрессивный район Беларуси, но близкое расположение от Барановичей делает Ляховичскую административную единицу не совсем целесообразной в сегодняшней Беларуси.

Шарковщинский район (14 781)

Пятнадцать районов Беларуси, которые следовало бы ликвидировать

Центральная районная больница в Шарковщине. Фото shcrb.by.

Известен прежде всего тем, что официально признан самым бедным районом страны. Он единственный, где средняя зарплата в 2018 году была менее 500 рублей. В Шарковщинском районе находится фантастически красивый заказник «Ельня», но на туризме зарабатывать там еще не научились. Предприятия района же находятся не в самом хорошем состоянии. Разделить территорию этого района можно было бы между Браславом, Глубоким и Поставами, пишет Наша Ніва.

 

 

Подпишитесь на наш канал в 

 

 

 
Теги: Новости, Брест
 
 
Ссылка на источник 82
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пока власти не решились на дробление областей, но уже сегодня можно было бы отказаться от некоторых районов. На сегодня в Беларуси...
 
Новости дня
Новости разные
 
7 марта 2019 года в актовом зале Шумилинской детской школы искусств пройдет торжественное мероприятие, посвященное Дню женщин.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика