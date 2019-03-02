Пятнадцать районов Беларуси, которые следовало бы ликвидировать





Пока власти не решились на дробление областей, но уже сегодня можно было бы отказаться от некоторых районов. На сегодня в Беларуси насчитывается 118 районов. Какие административные центры можно было бы отменить в ближайшее время, чтобы сократить количество чиновников, сэкономить деньги и начать двигаться в направлении реформ.

Сразу скажем, что речь здесь не о районах с наименьшей численностью населения. Например, трудно будет расформировать Россонский район. Он довольно далеко расположен от других центров. Так что учитывать будем не только эти факторы.

Далее районы перечислены в порядке алфавита.

Берестовицкий район (15 440 человек по состоянию на 2018 год)

Знак в Большой Берестовице. Фото из Википедии.

Этот район был образован в 1940 году, сразу после присоединения Западной Беларуси к БССР. Только тогда он назывался Крынковский (да, те самые Крынки, где жил белорусский писатель Сократ Янович ) и был вовсе не пограничный. Однако после войны значительная часть района стала территорией Польши. На сегодня Берестовицкий район один из самых маленьких в стране. За последние 23 года его население сократилось на четверть. При этом долгое время данный регион занимал ведущие места в стране по урожайности. Расстояние от Большой Берестовицы до Волковыска составляет 36 километров.

Бешенковичский район (15 469)

Бешенковичский автовокзал. Фото fotobel.by.

Узкий и продолговатый на карте район в восточной части Витебской области. С этой территории родом канцлер ВКЛ Лев Сапега, а также министр обороны Беларуси Андрей Равков. Однако на сегодня Бешенковичский район занимает четвертое место снизу по уровню зарплат в стране. За годы правления Лукашенко население здесь тоже сократилось на треть. Бешенковичский район можно было бы спокойно разделить между Шумилинским, Сенненским, Чашницким и Витебским.

Вороновский район (24 911)

Костёл Божьего Милосердия в Вороново. Фото: Wikipedia.

Когда-то Вороновский район прирастал за счет другого. В 1962 году к нему был присоединен Радунский район. В Вороновским районе родился один из главных соратников Лукашенко — Виктор Шейман, хотя его род с исторической Новогрудчины. Вороновский район уникален тем, что более 80% местного населения считают себя поляками. Впрочем, в Лидском районе, к которому мы предлагаем присоединить Вороновский, поляков не намного меньше.

Дрибинский район (9661)

Гостиница в Дрибине. Фото belhotel.by.

Уже дважды в истории власти ликвидировали Дрибинский район — в 1931-м и 1959-м. Однако в 1989-м Дрибин снова стал административным центром в связи с массовым переездом в регион жителей загрязненных радиацией территорий Краснопольского района. Население района составляет всего 12 тысяч жителей. Этот район — в числе тех, которые быстрее других вымирают. Дрибинский район можно было бы разделить между Горецким, Шкловским и Мстиславским.

Ельский район (15 128)

Ельск с высоты. Фото fotobel.by.

Много ли вы слышите новостей из Ельского района? Последнее, что вспоминается, как туда из Минска вывезли активисток Femen. А когда-то Ельском владели выходцы из Франции, шляхетский род Спадов. А сам населенный пункт назывался Каролин. Только в 1931-м году Каролин стал Ельском, а еще через семь лет получил статус поселка городского типа. Примечательно, что в 1960-е от Ельского района отделился Наровлянский. Население Ельского района стремительно сокращается. Разделен район мог бы быть между Мозырским, Лельчицким и Наровлянским.

Жабинковский район (24 329)

Станция Жабинка. Фото railwayz.info.

От Жабинки до Бреста менее 30 км. В Жабинковском районе — сахарный завод, комбикормовый, торфобрикетный. Население района не сокращается, но большая их часть ездит на работу в Брест. Почему бы район официально и не закрепить за областным центром?

Копыльский район (27 901)

В центре Копыля. Фото euroradio.fm.

Выглядит едва ли не самым слабым районом Минской области. Численность населения снижается стремительно. В городе фактически нет крупного производства, помимо завода слуцких сыров. Копыльщина — богатый культурно и исторически регион: здесь проходило Слуцкое восстание, о районе писал Купала, здесь родились Кузьма Чорный и Алесь Адамович. Но на сегодня Копылю нужна сильная перезагрузка. Или же район может быть разделен между Солигорским, Слуцким, Столбцовским и Несвижским.

Кормянский район (13 213)

На центральной площади Кормы. Фото gp.by.

У Кормянского района также непростая история. Его присоединяли то к Рогачевскому, то к Чечерскому. Район очень сильно пострадал от последствий аварии на ЧАЭС. Район мог бы быть разделен между Рогачевским и Чечерским районами. Это второй по бедности район в стране. В прошлом году средние зарплаты там составляли всего 524 рубля.

Кореличский район (19 691)

Фестиваль у Мирского замка. Фото dili.by.

Первым административным центром этого района была Валевка, которая теперь вообще входит в состав Новогрудского района. В 1962-м Кореличский район уже ликвидировали, в 1965-м —восстановили. В Кореличском районе расположен известный туристический объект — Мирский замок. В случае реформы либо в Несвижском районе, либо в Новогрудском станет больше достопримечательностей.

Кировский район (19 106)

Кировск готовится к областным Дожинкам. Фото mogilevnews.by.

Этот район образовали, взяв понемногу у Бобруйского, Кличевского, Быховского и Рогачевского. Название районного центра абсолютно искусственное, его назвали в честь первого секретаря Ленинградского обкома Сергея Кирова. Ранее населенный пункт на этом месте назывался Старцы. В Кировском районе был некогда легендарный колхоз «Рассвет», которым руководил Василий Старовойтов. На сегодня особого смысла в существовании отдельной административной единицы с центром в Кировске нет.

Круглянский район (13 827)

Памятник российскому генералу Черняеву в Круглянском районе. Фото tvmogilev.by.

Если решат ликвидировать Круглянский район, то такая ликвидация будет не первой: район аннулировали уже дважды, но потом восстанавливали. В Круглянском районе есть памятник русскому генералу, редактору газеты «Русский мир» Михаилу Черняеву, который жил здесь в конце XIX века. Район небольшой, стратегического значения не имеет, и может быть легко разделен между Шкловским, Крупским и Толочинским.

Лиозненский район (15 734)

Таким Лиозно видел Марк Шагал.

Когда-то здесь было совершено покушение на первого президента Беларуси, тогда, правда, еще кандидата в президенты. А на сегодня Лиозненский район — один из самых стремительно вымирающих в стране.

Он может быть разделен между Витебским, Оршанским и Дубровенским районами.

Лоевский район (11 799)

Танки в Лоеве. Фото fotobel.by.

Занимает пятое место в рейтинге самых бедных районов страны. Хотя здесь проходит граница с Украиной, протекает Днепр, Лоев не стал притягательным центром для жизни. Район может быть разделен между Речицким и Брагинским.

Ляховичский район (25 436)

Застройка XIX века в Ляховичах. Фото radzima.org.

В Ляховичах работает молокозавод, здесь производят консервы, формуют брикет, обрабатывают лен. Это вовсе не самый депрессивный район Беларуси, но близкое расположение от Барановичей делает Ляховичскую административную единицу не совсем целесообразной в сегодняшней Беларуси.

Шарковщинский район (14 781)

Центральная районная больница в Шарковщине. Фото shcrb.by.

Известен прежде всего тем, что официально признан самым бедным районом страны. Он единственный, где средняя зарплата в 2018 году была менее 500 рублей. В Шарковщинском районе находится фантастически красивый заказник «Ельня», но на туризме зарабатывать там еще не научились. Предприятия района же находятся не в самом хорошем состоянии. Разделить территорию этого района можно было бы между Браславом, Глубоким и Поставами, пишет Наша Ніва .

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