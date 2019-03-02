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В Беларуси с 3 марта повысились цены на топливо
03.03.2019 — Разное | Новости Волковыска
С сегодняшнего дня в Беларуси на 1 копейку увеличиваются розничные цены на все виды автомобильного топлива. Соответствующая информация была распространена пресс-службой концерна «Белнефтехим».
Обновленные расценки имеют следующий вид:
Бензин АИ-92-К5-Евро – Br1,45, Бензин АИ-95-К5-Евро – Br1,56, Бензин АИ-98-К5-Евро – Br1,77, Дизельное топливо – Br1,56.
В концерне отмечают, что на начало текущего месяца годовое удорожание автомобильного топлива в Беларуси составило 9%, в то время как цены на импортируемую нефть выросли на 13.
Поговаривают, что планка установлена в Br1,75 за литр к концу года.
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С сегодняшнего дня в Беларуси на 1 копейку увеличиваются розничные цены на все виды автомобильного топлива. Соответствующая...
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