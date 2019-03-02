В Беларуси с 3 марта повысились цены на топливо





С сегодняшнего дня в Беларуси на 1 копейку увеличиваются розничные цены на все виды автомобильного топлива. Соответствующая информация была распространена пресс-службой концерна «Белнефтехим».

Обновленные расценки имеют следующий вид:

Бензин АИ-92-К5-Евро – Br1,45, Бензин АИ-95-К5-Евро – Br1,56, Бензин АИ-98-К5-Евро – Br1,77, Дизельное топливо – Br1,56.

В концерне отмечают, что на начало текущего месяца годовое удорожание автомобильного топлива в Беларуси составило 9%, в то время как цены на импортируемую нефть выросли на 13.

Поговаривают, что планка установлена в Br1,75 за литр к концу года.

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