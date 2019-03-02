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В Польше создана новая партия «Польша Fair Play»

03.03.2019 12:14 — Разное | Партизан  
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«Польша Fair Play» - это новая политическая партия, заявившая о своем участии в выборах в Европейский парламент.

«Польша Fair Play» - это новая политическая партия, заявившая о своем участии в выборах в Европейский парламент. В Варшаве состоялся учредительный съезд этой инициативы, лидером которой является налоговый эксперт и политический комментатор Роберт Гвяздовский, передает Радио Польша.

Среди основных принципов программы новой партии: снижение суммы налогов с зарплаты, децентрализация и судебная реформа. Лидер партии «Польша Fair Play» ратует также за введение одномандатных избирательных округов на выборах в Сейм.


Большинство членов партии «Польша Fair Play» составили предприниматели и беспартийные чиновники органов местного самоуправления.

 
 
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«Польша Fair Play» - это новая политическая партия, заявившая о своем участии в выборах в Европейский парламент.
 
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