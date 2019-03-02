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Видеофакт: как в Ляховичах взорвали водонапорную башню
Демонтаж 37-метрового сооружения провели сотрудники МЧС.
Фото МЧС
В Ляховичах взрывом демонтировали аварийную водонапорную башню.
Водонапорная башня 1972 года постройки была расположена на улице Южакова. Выполнена из кирпича, высота составляла 37 метров, окружность опоры 13 метров, толщина стен 64 см, на вершине был установлен металлический резервуар объемом 200 кубометров, не эксплуатировалась с 2015 года, сообщает
Для проведения работ по демонтажу водонапорной башни была привлечена взрывотехническая служба Пинского центра ГПАСУ РОСН МЧС. Работы с соблюдением всех необходимых мер безопасности были выполнены 2 марта 2019 года, отмечает сайт ведомства.
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Демонтаж 37-метрового сооружения провели сотрудники МЧС.
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