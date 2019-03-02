Видеофакт: как в Ляховичах взорвали водонапорную башню

Фото МЧС

В Ляховичах взрывом демонтировали аварийную водонапорную башню.

Водонапорная башня 1972 года постройки была расположена на улице Южакова. Выполнена из кирпича, высота составляла 37 метров, окружность опоры 13 метров, толщина стен 64 см, на вершине был установлен металлический резервуар объемом 200 кубометров, не эксплуатировалась с 2015 года, сообщаетБрестского областного управления МЧС.