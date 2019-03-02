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Налог на собак опасных пород увеличен почти в три раза в Оршанском районе

03.03.2019 12:01 — Разное | Партизан  
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Изменен порядок уплаты налогов за владение собаками в Оршанском районе, такое решение приняли депутаты райсовета.



Теперь, за собак, породы которых включены в так называемый перечень потенциально опасных пород собак, хозяевам вместо 0,6 базовой величины придется платить по 1,5 базовой величины за налоговый период — на данный момент это составляет 38 рублей 25 копеек. В этот список, например, входят овчарки, ротвейлеры и даже ризеншнауцеры с шарпеями.

Также отменена дифференциация величины налога в зависимости о роста собаки в холке — для всех пород, кроме включенных в упомянутый выше перечень плата составит 0,3 базовой величины или 7 рублей 65 копеек.

 
 
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Изменен порядок уплаты налогов за владение собаками в Оршанском районе, такое решение приняли депутаты райсовета.
 
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