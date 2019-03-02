Налог на собак опасных пород увеличен почти в три раза в Оршанском районе

Теперь, за собак, породы которых включены в так называемый перечень потенциально опасных пород собак, хозяевам вместо 0,6 базовой величины придется платить по 1,5 базовой величины за налоговый период — на данный момент это составляет 38 рублей 25 копеек. В этот список, например, входят овчарки, ротвейлеры и даже ризеншнауцеры с шарпеями.





Также отменена дифференциация величины налога в зависимости о роста собаки в холке — для всех пород, кроме включенных в упомянутый выше перечень плата составит 0,3 базовой величины или 7 рублей 65 копеек.