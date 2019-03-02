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Рыбный дождь на Мальте: сотни лещей оказались на набережной и проезжей части

03.03.2019 11:40 — Разное | Партизан  
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Причиной необычного явления стал сильнейший шторм. Жители острова, рискуя жизнью, собирали этот «улов».



Последний раз стихию такой мощности на Мальте наблюдали 135 лет назад. Порывы ветра, достигавшие 130 километров в час, повалили деревья, сломали линии электропередачи и разрушили инфраструктуру у Средиземного моря, пишет Times of Malta.


Волны на северном побережье Мальты были настолько мощными, что буквально выбрасывали рыбу на набережную и близлежащую автостраду. Местные жители оказались настоящими смельчаками и, не боясь быть смытыми в море, собирали морскую живность. При этом некоторых из «рыбаков» все же приходилось спасать – волны сбивали их с ног и «затягивали» в воды Средиземного моря. 

Говорят, причиной «рыбного дождя» стало то, что стихия затронула расположенную недалеко ферму по разведению рыбы. Считают, именно оттуда волны могли принести лещей. Владельцы рыбной фермы информацию пока не подтвердили. Из-за сильного ветра они не могут выйти в море и проверить целостность строений. 

Впрочем, жители Мальты оказались достаточно смекалистыми и вскоре стали продавать тех самых морских лещей на рынках. Рыбешек предлагали по 2 евро. Власти не разделили такой предприимчивости и поспешили изъять улов, сообщив, что употребление этой рыбы может быть опасно для здоровья.

 
 
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Причиной необычного явления стал сильнейший шторм. Жители острова, рискуя жизнью, собирали этот «улов».
 
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