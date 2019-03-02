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Азаренко выиграла парный титул на турнире в Акапулько

03.03.2019 11:32 — Разное | Партизан  
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вместе с китаянкой Чжэн Сайсай выиграла титул в парном разряде на турнире в мексиканском Акапулько с призовым фондом 250 тысяч долларов.

Азаренко выиграла парный титул на турнире в Акапулько
Фото: twitter.com/AbiertoTelcel
В финальном матче Виктория Азаренко и Чжэн Сайсай обыграли интернациональный дуэт Дезире Кравчик (США) / Джулиана Олмос (Мексика) — 6:1, 6:2. Соперницы были посеяны на турнире под 3-м номером.

— Вся эта неделя была в поездках, поэтому рада, что стою здесь с трофеем. Это мой первый титул с тех пор, как я стала мамой, так что это особенный случай, приводит слова официальный сайт WTA слова Виктории Азаренко, которая родила сына Лео в декабре 2016 года.

— Для меня это хорошая неделя, особенно здорово выиграть парный титул с Азаренко, которая является игроком мирового уровня. Она многому меня научила, и я многому научилась у нее, поэтому благодарна ей за то, что она сыграла со мной, — сказала Чжэн Сайсай.

Азаренко и Чжэн Сайсай впервые объединились для выступления в парном разряде лишь на этой неделе в Мексике. И, по словам Чжэн Сайсай, произошло это случайно.


— Мне было очень приятно с ней играть. Она была той спотсменкой, на кого я смотрела еще будучи юниоркой, когда начала играть в теннис, так что было сыграть с ней в одной команде, — призналась китаянка.

Для Виктории Азаренко это 7-й парный титул в турнирах WTA. Предыдущий раз она выиграла титул в парном разряде 31 июля 2011 года в американском Стэнфорде вместе с россиянкой Марией Кириленко.

На пути к финалу Азаренко и Чжэн Сайсай одолели дуэты Сабрина Сантамария (США) / Алекса Гуарачи (Чили) — 7:6 (7:3), 6:3, Лаура Зигемунд (Германия) / Йоханна Конта (Великобритания) — 3:6, 6:3, 10:6, Шэрон Фичмэн (Канада) / Мария Санчес (США) — 6:7, 6:2, 13:11.

В одиночном разряде в Акапулько Виктория дошла до 3-го круга, где уступила американке Софии Кенин, до этого победив американку Даниэль Коллинз и Татьяну Марию из Германии.

 
 
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вместе с китаянкой Чжэн Сайсай выиграла титул в парном разряде на турнире в мексиканском Акапулько с призовым фондом 250...
 
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