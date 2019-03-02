«Дом готов, а его разбирают». Дольщики обеспокоены судьбой своей новостройки под Минском

Так дом в Новоселье выглядел 28 февраля 2019 года

Tut.by Одноподъездную 30-ти квартирную пятиэтажку в Новоселье УКС Минского района строит с марта 2017-го. Близость к столице (16 километров от МКАД в гродненском направлении) обусловила интерес к этому проекту — практически все квартиры были проданы. Стоимость квадратного метра — 690 долларов, пишет

— В мае 2018 года, когда я приехал сюда, дом уже был практически готов, — говорит Антон, один из дольщиков. — Сомнений в том, что к концу года я получу ключи не было и я заключил долевой договор. Но летом стройка остановилась. Дом должны были сдать в октябре — не успели. Подписали допсоглашение — обещали сдать в ноябре. Потом в декабре. А теперь обещают сдать в апреле. Но мы же видим, что каких-то серьезных подвижек нет.





Так выглядел дом в августе 2018 года

Наоборот, дом не строят, а разбирают — в сентябре демонтировали балконные рамы, всю плитку в местах общего пользования содрали, двери в тамбурах сняли.

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Строительная площадка сейчас огорожена, но вход на нее и в строящийся дом свободен. На объекте мы застали строителей — двое делали гидроизоляцию козырька над входом, еще несколько скрылись в подвале.







Фундамент по периметру дома раскопан — оказывается строители «забыли» сделать гидроизоляцию и утепление технического этажа. Теперь этим занимается новый подрядчик.











Рядом — два свежих котлована с горами бетонных блоков.

— Дом начинал строить Солигорский домостроительный комбинат — панели везли из самого Солигорска, — говорят дольщики. — Они здесь должны были построить еще два дома, но что-то пошло не так. На месте этих котлованов стояли уже фундаменты, но, как видите, их уже разобрали. Нашу пятиэтажку, слава Богу, не снесли, а только переделывают.













— Плитка, что в подъезде лежала, теперь в моей квартире сложена, — показывает дольщица Людмила пачки керамогранита. — Здесь и старая и новая заскладирована. Мы интересовались у директора УКСа — почему ломают построенное? Нам ответили, что подрядная организация некачественно строила, поэтому пришлось демонтировать и плитку, и балконы.











Такой подход УКСа к качеству строительных работ похвальный, но дольщики опасаются, что брак будет устраняться за их счет.

— Мы уже выплатили 95%, а кто-то и все 100% за свои квартиры, и выполняют все свои обязательства согласно договору, — говорит Антон. — Вместо этого нас кормят завтраками и заставляют подписывать допсоглашение. Мы даже не имеем права на компенсацию за просрочку договорных отношений.





Разъяснить ситуацию смог исполняющий обязанности директора УКСа Минского района Дмитрий Змитрачков.

С его слов, причина задержки в том, что генподрядная организация — Солигорский ДСК — «наделала брака, пришлось с ними расторгать договор, а это не быстрая процедура».





Работа на объекте была приостановлена в июне 2018 года. Обнаружилось, что плитка в подъездах была уложена неправильно, вместо алюминиевых рам на балконе ДСК установил ПВХ, фундаменты не гидроизолированы, не утеплены.



