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"Переобувать" автомобили можно, но рано

03.03.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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- Неустойчивый характер погоды в первую декаду марта точно сохранится. Плюсовые температуры прогнозируются на дневные часы, заморозки либо близкие к нулю – по ночам. Менять же шины на летние рекомендуется при устойчивой среднесуточной температуре выше 7 градусов. Такого пока не предвидится. В течение всей следующей недели ожидаются дожди, а 8 марта – даже снег,- прокомментировали ситуацию в ГАИ Гродненской области.
 
Как известно, в период с 1 декабря по 1 марта в Беларуси согласно Указу № 483 Президента Республики Беларусь автомобили должны быть оборудованы зимними шинами.  
 
- С 1 марта  делать это можно на добровольной основе, но спешить менять резину на колесах пока рановато,- добавили в ГАИ.
 
Кстати, за три зимних месяца на Гродненщине 469 водителей, проигнорировавших  требование Правил дорожного движения, были оштрафованы.
 
 
 
 
 
 
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