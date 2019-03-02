"Переобувать" автомобили можно, но рано

Такой совет дают водителям сотрудники Госавтоинспекции.

- Неустойчивый характер погоды в первую декаду марта точно сохранится. Плюсовые температуры прогнозируются на дневные часы, заморозки либо близкие к нулю – по ночам. Менять же шины на летние рекомендуется при устойчивой среднесуточной температуре выше 7 градусов. Такого пока не предвидится. В течение всей следующей недели ожидаются дожди, а 8 марта – даже снег,- прокомментировали ситуацию в ГАИ Гродненской области. ,- прокомментировали ситуацию вГродненской области.

Как известно, в период с 1 декабря по 1 марта в Беларуси согласно Указу № 483 Президента Республики Беларусь автомобили должны быть оборудованы зимними шинами.

- С 1 марта делать это можно на добровольной основе, но спешить менять резину на колесах пока рановато,- добавили в ГАИ.

проигнорировавших требование Правил дорожного движения, были оштрафованы. Кстати, за три зимних месяца на Гродненщине 469 водителей,