За сутки в области произошли 3 пожара

Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.

Пожар гаража

пожаре гаража на территории частного домовладения в агрогородке Костени Слонимского района. В результате уничтожена кровля и находившийся в гараже легковой автомобиль Hyundai i30 2010 г.в. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки автомобиля). 2 марта в 11.06 поступило сообщение огаража на территории частного домовладения в агрогородке Костени Слонимского района. В результате уничтожена кровля и находившийся в гараже легковой автомобиль Hyundai i30 2010 г.в. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки автомобиля).

Пожар хозпостройки

2 марта в 18.51 поступило сообщение о пожаре хозпостройки на территории частного домовладения в деревне Шиловичи Слонимского района. В результате возгорания постройка уничтожена. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Пожар нежилого дома

нарушение правил устройства и монтажа печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств (отсутствие разделки печи). 3 марта в 02.37 поступило сообщение о пожаре нежилого дома в деревне Комотово Гродненского района. Огнем уничтожена кровля, перекрытие, повреждены стены, имущество. Причина пожара – устанавливается. Рассматриваемая версия –