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За сутки в области произошли 3 пожара
03.03.2019 — Разное | Заря над Неманам
Нарушений условий
Пожар гаража
2 марта в 11.06 поступило сообщение о
Пожар хозпостройки
2 марта в 18.51 поступило сообщение о пожаре хозпостройки на территории частного домовладения в деревне Шиловичи Слонимского района. В результате возгорания постройка уничтожена. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.
Пожар нежилого дома
3 марта в 02.37 поступило сообщение о пожаре нежилого дома в деревне Комотово Гродненского района. Огнем уничтожена кровля, перекрытие, повреждены стены, имущество. Причина пожара – устанавливается. Рассматриваемая версия –
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