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За сутки в области произошли 3 пожара

03.03.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.
 
Пожар гаража
 
2 марта в 11.06 поступило сообщение о пожаре гаража на территории частного домовладения в агрогородке Костени Слонимского района. В результате уничтожена кровля и находившийся в гараже легковой автомобиль Hyundai i30 2010 г.в. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки автомобиля).
 
Пожар хозпостройки
 
2 марта в 18.51 поступило сообщение о пожаре хозпостройки на территории частного домовладения в деревне Шиловичи Слонимского района. В результате возгорания постройка уничтожена. Предполагаемая причина пожара  – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.
 
Пожар нежилого дома
 
3 марта в 02.37 поступило сообщение о пожаре нежилого дома в деревне Комотово Гродненского района. Огнем уничтожена кровля, перекрытие, повреждены стены, имущество. Причина пожара – устанавливается. Рассматриваемая версия – нарушение правил устройства и монтажа печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств (отсутствие разделки печи).
 
 
 
 
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Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.
 
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