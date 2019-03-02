В Лунинце погиб милиционер: выпал из окна. Это вторая смерть в органах за три дня

В ночь на 2 марта в Лунинце из окна квартиры девятого этажа выпал милиционер, сообщает «Медиа-Полесье». Это второй случай смерти милиционера в Беларуси за три дня.

Трагедия в Лунинце

Как комментирует Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко «Медиа-Полесью»: «2 марта около 4:00 утра в оперативно-дежурную службу Лунинецкого РОВД поступило сообщение о том, что вблизи одного из многоэтажных домов города обнаружен мужчина с травами, характерными для падения с высоты».



На место трагедии отправили следственно-оперативную группу Лунинецкого РОВД. На месте установили, что из окна девятого этажа выпал 23-летний мужчина. Его отправили в больницу, где около шести часов утра он скончался. Сейчас Лунинецким РОСК проводится проверка: устанавливаются обстоятельства несчастного случая.



23–летний лунинчанин работал в райотделе милиции на офицерской должности. У него была хорошая деловая репутация.

Трагедия в Столбцах

1 марта мы писали : в Столбцах 21-летнего следователя, который ушел из дома 27 февраля, нашли повешенным. Его тело обнаружили в лесном массиве.



Погибшего звали Станислав Беть, он работал следователем в Столбцовском районном отделе внутренних дел. Его знакомые рассказали, что перед гибелью он две ночи не ночевал дома. Станислава искали милиция, и волонтерский отряд «Ангел». И нашли – погибшим. 4 марта ему бы исполнилось 22 года.



Следственный комитет и Следственный комитет и Столбцовский районный отдел внутренних дел не комментируют случившееся. Однако есть информация, что в отношении происшествия ведется проверка.