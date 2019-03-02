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В Лунинце погиб милиционер: выпал из окна. Это вторая смерть в органах за три дня
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В ночь на 2 марта в Лунинце из окна квартиры девятого этажа выпал милиционер,
Трагедия в Лунинце
Как комментирует Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко «Медиа-Полесью»: «2 марта около 4:00 утра в оперативно-дежурную службу Лунинецкого РОВД поступило сообщение о том, что вблизи одного из многоэтажных домов города обнаружен мужчина с травами, характерными для падения с высоты».
Трагедия в Столбцах
1 марта мы
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В ночь на 2 марта в Лунинце из окна квартиры девятого этажа выпал милиционер, сообщает «Медиа-Полесье». Это второй случай смерти милиционера в Беларуси за три дня. ...
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