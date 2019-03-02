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Антон Кушнир завоевал бронзу на Кубке мира по фристайлу

03.03.2019 13:26 — Разное | Интерфакс  
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Белорус Антон Кушнир завоевал бронзовую медаль на заключительном этапе Кубка мира по фристайлу в Китае.

Для спортсмена это вторая награда Кубка, первую, серебряную, медаль он взял в Раубичах на прошлой неделе.

Из-за сложных погодных условий участники исполнили только по одному прыжку. Золото завоевал китайский спортсмен Сунь Цзясюй, серебро - швейцарец Ноа Рот.

В общем зачете Кубка Антон Кушнир также расположился на третьем месте. 

 
 
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Белорус Антон Кушнир завоевал бронзовую медаль на заключительном этапе Кубка мира по фристайлу в Китае. Для спортсмена это вторая награда Кубка, первую,...
 
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