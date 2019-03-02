Антон Кушнир завоевал бронзу на Кубке мира по фристайлу

Белорус Антон Кушнир завоевал бронзовую медаль на заключительном этапе Кубка мира по фристайлу в Китае.

Для спортсмена это вторая награда Кубка, первую, серебряную, медаль он взял в Раубичах на прошлой неделе.

Из-за сложных погодных условий участники исполнили только по одному прыжку. Золото завоевал китайский спортсмен Сунь Цзясюй, серебро - швейцарец Ноа Рот.

В общем зачете Кубка Антон Кушнир также расположился на третьем месте.