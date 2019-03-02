Москва приложит все усилия для недопущения военного вторжения в Венесуэлу - Матвиенко

Россия сделает всё, чтобы не допустить военной интервенции в Венесуэлу и незаконного свержения президента этой страны, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы очень опасаемся, что США могут пойти на любые провокации, чтобы пролилась кровь, чтобы найти повод и причины для вторжения в Венесуэлу. Но мы будем все делать для того, чтобы этого не допустить", - сказала В.Матвиенко на встрече с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.

"Особенно циничны со стороны государств, которые позиционируют себя в мире как сторонники демократии, попытки незаконного свержения действующего президента и власти, назначения извне руководителем страны оппозиционного политика - всё это вместе и угрозы военного вторжения являются грубейшим нарушением международного права, грубейшим нарушением устава ООН. Россия делала и будет делать все впредь, чтобы не допустить подобного сценария развития событий", - подчеркнула она.

По мнению спикера верхней палаты российского парламента, сегодня Венесуэла - это очередная проба сил тех государств, которые считают возможным незаконное свержение властей.

"Уже заявлено о том, что следующими будут Куба, Никарагуа. Международное сообщество обязано остановить эти негативные тенденции, чтобы впредь не допустить ничего подобного", - сказала В.Матвиенко.

Она отметила, что в минувшую среду Совет Федерации принял заявление по ситуации в Венесуэле, в котором говорится о том, что любые попытки незаконного вторжения в Венесуэлу будут рассматриваться как акт агрессии.

По словам В.Матвиенко, Совет Федерации направил своё заявление в ООН, во все международные межпарламентские организации. Она передала Д.Родригес это заявление с переводом на испанский язык.

В свою очередь Д.Родригес отметила, что передаст этот документ президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.