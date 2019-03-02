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Контакт-центр БЖД теперь работает по всей Беларуси
03.03.2019 — Разное | Вороновская газета
Белорусская железная дорога с 1 марта представляет круглосуточно справочную информацию и оказывает поддержку пассажирам в решении всех вопросов, связанных с пассажирскими перевозками, с помощью единого контакт-центра, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.
Официальное открытие контакт-центра БЖД состоялось в июле 2018 года в Могилеве, после чего работы по присоединению к единому номеру 105 областей Беларуси продолжались до настоящего времени. На завершающем этапе на обслуживание контакт-центром переведены абоненты Минска. Теперь, с 1 марта, представление справочной информации, бронирование мест в пассажирских поездах на территории всей республики осуществляется для абонентов всех операторов связи.
При обращении в контакт-центр потребители смогут получить ответ по самому широкому кругу вопросов справочного характера. На 19 вокзалах
Работа контакт-центра уже получила положительные отзывы и продемонстрировала высокие показатели качества обслуживания клиентов. За этот период по всем каналам обслуживания поступило более 1 млн запросов, при этом среднее время ожидания ответа оператора составляет не более 15 секунд.
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Белорусская железная дорога с 1 марта представляет круглосуточно справочную информацию и оказывает поддержку пассажирам в решении всех вопросов, связанных с...
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