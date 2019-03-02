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Контакт-центр БЖД теперь работает по всей Беларуси

03.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Белорусская железная дорога с 1 марта представляет круглосуточно справочную информацию и оказывает поддержку пассажирам в решении всех вопросов, связанных с пассажирскими перевозками, с помощью единого контакт-центра, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.
 
Официальное открытие контакт-центра БЖД состоялось в июле 2018 года в Могилеве, после чего работы по присоединению к единому номеру 105 областей Беларуси продолжались до настоящего времени. На завершающем этапе на обслуживание контакт-центром переведены абоненты Минска. Теперь, с 1 марта, представление справочной информации, бронирование мест в пассажирских поездах на территории всей республики осуществляется для абонентов всех операторов связи.
 
При обращении в контакт-центр потребители смогут получить ответ по самому широкому кругу вопросов справочного характера. На 19 вокзалах БЖД внедрены информационно-справочные терминалы, в которых установлено специализированное программное обеспечение, что позволяет расширить возможность получения информации, в том числе связавшись с сотрудниками контакт-центра по аудио- и видеосвязи. Причем для людей с ослабленным зрением также предусмотрена возможность аудио- и видеосвязи с оператором при нажатии механической кнопки вызова, на которой шрифтом Брайля нанесена поясняющая надпись о возможности сделать аудио- и видеозвонок.
 
Работа контакт-центра уже получила положительные отзывы и продемонстрировала высокие показатели качества обслуживания клиентов. За этот период по всем каналам обслуживания поступило более 1 млн запросов, при этом среднее время ожидания ответа оператора составляет не более 15 секунд.
 
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Белорусская железная дорога с 1 марта представляет круглосуточно справочную информацию и оказывает поддержку пассажирам в решении всех вопросов, связанных с...
 
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