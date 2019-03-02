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На пожаре в Бобруйске были спасены женщина, её мать и дочь

03.03.2019 14:07 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 2 марта около половины четвёртого ночи произошёл пожар в одной из квартир Бобруйска.  

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, прибывшие к месту инцидента спасатели вывели из горевшей квартиры 38-летнюю хозяйку, её 60-летнюю мать и 20-летнюю дочь. Из вышерасположенной квартиры были эвакуированы четыре человека, в их числе один ребёнок.  

На пожаре в Бобруйске были спасены женщина, её мать и дочь
Фото: Могилёвское ОУМЧС  

Спасённая из горевшей квартиры семья госпитализирована. У всех трёх – отравление продуктами горения.  

На пожаре в Бобруйске были спасены женщина, её мать и дочь
Фото: Могилёвское ОУМЧС  

Причина загорания выясняется.  

На пожаре в Бобруйске были спасены женщина, её мать и дочь
Фото: Могилёвское ОУМЧС  

Зимой 2019 года на пожаре в Кобрине была спасена семья.  

Одного человека потребовалось выносить на руках – подробности здесь.  
 
 
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Новости Беларуси. 2 марта около половины четвёртого ночи произошёл пожар в одной из квартир Бобруйска.   По сведениям Могилёвского ОУМЧС, прибывшие к месту...
 
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