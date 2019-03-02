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На пожаре в Бобруйске были спасены женщина, её мать и дочь
Новости Беларуси. 2 марта около половины четвёртого ночи произошёл пожар в одной из квартир Бобруйска.
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Спасённая из горевшей квартиры семья госпитализирована. У всех трёх – отравление продуктами горения.
Причина загорания выясняется.
Зимой 2019 года на пожаре в Кобрине была спасена семья.
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Новости Беларуси. 2 марта около половины четвёртого ночи произошёл пожар в одной из квартир Бобруйска. По сведениям Могилёвского ОУМЧС, прибывшие к месту...
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