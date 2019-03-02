На пожаре в Бобруйске были спасены женщина, её мать и дочь

Новости Беларуси. 2 марта около половины четвёртого ночи произошёл пожар в одной из квартир Бобруйска.

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, прибывшие к месту инцидента спасатели вывели из горевшей квартиры 38-летнюю хозяйку, её 60-летнюю мать и 20-летнюю дочь. Из вышерасположенной квартиры были эвакуированы четыре человека, в их числе один ребёнок.



Фото: Могилёвское ОУМЧС

Спасённая из горевшей квартиры семья госпитализирована. У всех трёх – отравление продуктами горения.



Фото: Могилёвское ОУМЧС

Причина загорания выясняется.



Фото: Могилёвское ОУМЧС

Зимой 2019 года на пожаре в Кобрине была спасена семья.