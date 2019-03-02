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В Гомельском районе под колёсами поезда погиб мужчина

03.03.2019 13:35 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 2 марта около семи вечера в Гомельском районе на перегоне Коренёвка – Лисички произошёл несчастный случай.  

По сведениям пресс-службы МВД, 41-летний житель посёлка Юбилейный попал под пассажирский поезд сообщением Новоалексеевка – Минск. Гражданин погиб от полученных телесных повреждений.  

Выясняются обстоятельства произошедшего.  

Зимой 2019 года в Ивацевичах электричка насмерть сбила пешехода. 

Пересекавший пути человек был пьян – подробнее здесь.  
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 2 марта около семи вечера в Гомельском районе на перегоне Коренёвка – Лисички произошёл несчастный случай.   По сведениям пресс-службы МВД,...
 
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