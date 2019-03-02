|
В Гомельском районе под колёсами поезда погиб мужчина
Новости Беларуси. 2 марта около семи вечера в Гомельском районе на перегоне Коренёвка – Лисички произошёл несчастный случай.
По
Выясняются обстоятельства произошедшего.
Зимой 2019 года в Ивацевичах электричка насмерть сбила пешехода.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 2 марта около семи вечера в Гомельском районе на перегоне Коренёвка – Лисички произошёл несчастный случай. По сведениям пресс-службы МВД,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)