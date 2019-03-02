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«Первые 50 метров моей трассы». Домрачева показала, где тренировалась в детстве

03.03.2019 12:56 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Уле-Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева показали, где белорусская спортсменка делала свои первые шаги в направлении большого спорта. Знаменитые биатлонисты приехали в Нягань.  

«Это место, где я начала свои тренировки, именно здесь. Каждый день, когда я приходила на тренировки, я брала свои лыжи и поднималась на холм, это были первые пятьдесят метров моей трассы», – рассказала олимпийская чемпионка.  

«Первые 50 метров моей трассы». Домрачева показала, где тренировалась в детстве
Фото: instagram.com/oleeinarbjorndalen  

Поклонники семьи биатлонистов не остались равнодушны и прокомментировали видеозапись, опубликованную на Instagram-странице Уле-Эйнара.  

«Благодаря Бьорндалену полюбила беговые лыжи. С детства болела за него! А потом за Дашу. А теперь они вместе, это так круто»,  

«Здорово, что приехали туда, где делала первые спортивные шаги Даша»,  

«Счастья вам и Удачи. С огромным уважением отношусь к вашей паре. Красивые люди и великие спортсмены».  

На своей странице в Instagram Домрачева тоже немного рассказала о городе своего детства.  

«Очень трогательная встреча сегодня получилась на биатлонном стадионе города, не ожидала от себя, что так нахлынут эмоции... Столько воспоминаний связано с этим местом. Столько друзей и просто хороших людей посчастливилось мне встретить здесь, в Нягани. Столькому удалось научиться. Спасибо, Нягань! Фото сделано на биатлонном стадионе, где ежедневно выходила на любимые тренировки, мечтая о больших подиумах. Успехов будущим поколениям биатлонистов Нягани, процветания и совершенствования биатлонному комплексу!», – написала Дарья.  

«Первые 50 метров моей трассы». Домрачева показала, где тренировалась в детстве
Фото: instagram.com/dadofun  

Белорусская спортсменка уже не раз с позитивом вспоминала о своём детстве в Сибири. 

«Это незабываемое время и неповторимый опыт» (подробности здесь).  
 
 
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Новости Беларуси. Уле-Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева показали, где белорусская спортсменка делала свои первые шаги в направлении большого спорта. Знаменитые...
 
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