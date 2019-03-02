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В Ляховичах взорвали гигантскую водонапорную башню
Новости Беларуси. В Ляховичах взрывом снесли аварийную водонапорную башню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот уже несколько лет она никак не использовалась.
37-метровая конструкция по кирпичикам разлетелась благодаря точным расчётам пинских взрывотехников. К их помощи пришлось прибегнуть, чтобы освободить площадку для нового строительства. Толщина стен башни была более полуметра.
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Новости Беларуси. В Ляховичах взрывом снесли аварийную водонапорную башню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот уже несколько лет она никак не...
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