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Самые яркие моменты «Большого разговора с Президентом». Анонс программы «Неделя»

03.03.2019 14:27 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. К эфиру готовится итоговая информационная программа «СТВ» «Неделя». Центральной темой станет «Большой разговор с Президентом».

Самые яркие моменты «Большого разговора с Президентом». Анонс программы «Неделя»

Самые яркие моменты общения Александра Лукашенко с журналистами, экспертами и чиновниками. Мнения аналитиков и реакция мирового медиапространства на громкие заявления, которые касались как внутренней, так и внешней политики страны – всё это в 19-30.
 
 
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Новости Беларуси. К эфиру готовится итоговая информационная программа «СТВ» «Неделя». Центральной темой станет «Большой разговор с Президентом». Самые яркие...
 
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