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В замковом комплексе «Мир» прошел пятый этап республиканской акции «Безопасность – в каждый дом!»

03.03.2019 — Разное | Полымя  
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Пятый этап республиканской акции «Безопасность – в каждый дом!» прошел на территории учреждения «Замковый комплекс «Мир».

В замковом комплексе «Мир» прошел пятый этап республиканской акции «Безопасность – в каждый дом!»

Спасатели обратили внимание жителей и гостей г.п. Мир на проблему гибели людей на пожарах по причине неосторожного обращения с огнем, неправильной эксплуатации печного, газового и электрооборудования, оставления детей без присмотра, рекомендовали установить в своих домовладениях АПИ. Работники МЧС вручали памятки, книги, буклеты, объясняли, как действовать в случае возникновения той или иной чрезвычайной ситуации, как вызывать спасателей, презентовали мобильное приложение «МЧС Беларуси: Помощь рядом».

Для группы школьников, которые с большим удовольствием приняли участие в акции, были предложены конкурсы «Быстрый, ловкий» и «Составь слово». Каждый ребенок хотел поучаствовать в конкурсах и викторинах, чтобы продемонстрировать свои знания в области пожарной безопасности или получить их, применяя в деле. Рассматривая телефоны экстренных служб, не обошлись и без «универсального номера» 112, который практически безошибочно называли дети вслух, за что самые активные получали сладкие призы и полезные книги.

В завершение акции для закрепления полученной информации ребятам были показаны видеоролики и несколько серий уже полюбившегося мультфильма «Волшебная книга». Активное участие жителей и гостей поселка в проведении акции, а также многочисленные вопросы по вопросам профилактики пожаров говорят о важности и актуальности проведения подобных мероприятий.

Оксана СКОК,
инспектор ГПиВО Кореличского РОЧС

 
 
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Пятый этап республиканской акции «Безопасность – в каждый дом!» прошел на территории учреждения «Замковый комплекс «Мир». Спасатели обратили внимание жителей
 
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