Еврокомиссия блокирует прокладку канала через Балтийскую косу

Эксперты ЕС получили разъяснения по поводу обоснования инвестиции и напомнили о необходимости согласования проекта, в том числе официального решения Еврокомиссии.





Польша считает, что ей не нужно запрашивать разрешение, поскольку инвестиция не оказывает существенного влияния на окружающую среду.





Еврокомиссия проанализирует дополнительную информацию, предоставленную польскими властями, и обсуждение вопроса будет продолжено.





Предполагается, что после сооружения канала через Балтийскую косу корабли смогут заходить в польский порт Эльблонг минуя Россию.