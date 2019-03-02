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Еврокомиссия блокирует прокладку канала через Балтийскую косу

03.03.2019 14:34 — Разное | Партизан  
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Европейская комиссия сообщила, что до разрешения сомнительных вопросов, касающихся экологии, Польша не должна предпринимать никаких работ по сооружению канала через Балтийскую (Вислинскую) косу.

Эксперты ЕС получили разъяснения по поводу обоснования инвестиции и напомнили о необходимости согласования проекта, в том числе официального решения Еврокомиссии.

Польша считает, что ей не нужно запрашивать разрешение, поскольку инвестиция не оказывает существенного влияния на окружающую среду.

Еврокомиссия проанализирует дополнительную информацию, предоставленную польскими властями, и обсуждение вопроса будет продолжено.

Предполагается, что после сооружения канала через Балтийскую косу корабли смогут заходить в польский порт Эльблонг минуя Россию.
 
 
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Европейская комиссия сообщила, что до разрешения сомнительных вопросов, касающихся экологии, Польша не должна предпринимать никаких работ по сооружению канала...
 
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