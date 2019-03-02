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"Понял, что водитель невменяемый, и вытащил ключи" . Очевидец вызвал ГАИ на маршрутчика, который собирался везти пьяным в Могилев 16 пассажиров

03.03.2019 14:29 — Разное | Партизан  
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В субботу утром очевидец не дал отправиться в рейс маршрутке, водитель которой, как утверждает наш читатель, оказался пьян.

Маршрутка должна была отправиться в рейс в Могилев и была полностью забита пассажирами (16 человек, 8 ехали компанией на свадьбу), но водитель, почти не отъехав от места посадки, совершил ДТП, задев другой автомобиль. Это и увидел очевидец, находившийся здесь же, на парковке для маршрутных такси. Читатель написал на редакционный Viber сайта ABW.by.

- Утром на улице Кирова, 2 очевидцы задержали пьяного водителя маршрутки, работающего на платформе "Яндекс" и передали сотрудникам ГАИ. Маршрутка должна была отправиться в город Могилёв в 10.30. За 10 минут до отправления она приехала на загрузку, все 16 мест оказались заняты. Отъезжая, водитель совершил ДТП со стоявшим автомобилем и даже не вышел. Мой знакомый увидел, что водитель маршрутки неадекватен, заподозрил, что пьян, подбежал к маршрутке, вытащил ключи из замка зажигания и набрал 102. На место также подошел владелец авто, которое ударили.

Интересно, что рядом с водителем сидели двое пассажиров, они не обратили внимания, что водитель пьян, не учуяли запаха (а может, решили не срывать поездку, понадеялись, что доедут). До приезда ГАИ водитель пытался скрыться, но ему это не удалось. Инспекторы ГАИ говорили, что у маршрутчика было 2 промилле алкоголя. Автомобиль сотрудниками ГАИ был доставлен на штафстоянку.


 
Теги: Могилев
 
 
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В субботу утром очевидец не дал отправиться в рейс маршрутке, водитель которой, как утверждает наш читатель, оказался пьян.
 
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