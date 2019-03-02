Белорусам больше не надо брать разрешение на открытие счета в зарубежном банке

Постановление предусматривает ряд мер, направленных на дальнейшую либерализацию валютных отношений и дедолларизацию экономики Беларуси. Одна из мер – возможность для рядовых граждан открывать счета в иностранных банках без специального разрешения регулятора.





С 1 марта физлица смогут без разрешения Национального банка открывать текущие (расчетные) банковские счета в иностранных банках и перечислять на них деньги.





БЕЛТА Денис Шкуринский, начальник главного управления валютно-финансового мониторинга Национального банка, без разрешения регулятора «можно будет открывать текущие (расчетные) банковские счета в иностранных банках и перечислять на них денежные средства для оплаты учебы, лечения, получения вознаграждений, бонусов и т.п.». Как рассказал в интервьюДенис Шкуринский, начальник главного управления валютно-финансового мониторинга Национального банка, без разрешения регулятора «можно будет открывать текущие (расчетные) банковские счета в иностранных банках и перечислять на них денежные средства для оплаты учебы, лечения, получения вознаграждений, бонусов и т.п.».





В то же время разрешение регулятора обязательно, если гражданин желает разместить деньги в иностранном банке во вклад (депозит) или перечислить деньги со счета в белорусском банке на счет по учету вкладов (депозитов) в иностранном банке.









Что касается других новаций, которые вводит постановление №612, то отменяется ряд разрешенных ранее случаев использования иностранной валюты в расчетах межу резидентами:





- по операциям с облигациями, номинированными в иностранной валюте, юридических лиц – резидентов и банков;

- при совершении валютных операций между банками, за исключением банковских операций;

- при взимании банками вознаграждения (платы) при осуществлении банковских операций, за исключением процентов за пользование кредитом в иностранной валюте, процентов по вкладам (депозитам) в иностранной валюте и др.;

- по отдельным видам договоров страхования и сострахования (договорам страхования и сострахования, предметом которых является страхование финансовых, валютных, иных рисков (убытков), возникающих при исполнении договоров, предусматривающих экспорт, финансовую поддержку экспортеров, а также инвестиционных проектов и др.).





Кроме того, отменяются следующие разрешенные случаи использования наличной иностранной валюты в расчетах:





- между юридическим лицом – резидентом, индивидуальным - предпринимателем и юридическим лицом – нерезидентом – по договорам, предусматривающим экспорт, при возврате нерезидентом займа, при внесении вклада в уставный фонд, предоставлении безвозмездной помощи и др.;

- между юридическими лицами – резидентами – при оплате страховых услуг и при оплате обязательств экспедитора перед международным перевозчиком.





