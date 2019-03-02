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Белорусам больше не надо брать разрешение на открытие счета в зарубежном банке
Это предусмотрено постановлением Национального банка Беларуси №612 «О некоторых вопросах проведения валютных операций», которое было принято в декабре прошлого года и вступает в силу с 1 марта.
Постановление предусматривает ряд мер, направленных на дальнейшую либерализацию валютных отношений и дедолларизацию экономики Беларуси. Одна из мер – возможность для рядовых граждан открывать счета в иностранных банках без специального разрешения регулятора.
С 1 марта физлица смогут без разрешения Национального банка открывать текущие (расчетные) банковские счета в иностранных банках и перечислять на них деньги.
Как рассказал в интервью
В то же время разрешение регулятора обязательно, если гражданин желает разместить деньги в иностранном банке во вклад (депозит) или перечислить деньги со счета в белорусском банке на счет по учету вкладов (депозитов) в иностранном банке.
Что касается других новаций, которые вводит постановление №612, то отменяется ряд разрешенных ранее случаев использования иностранной валюты в расчетах межу резидентами:
- по операциям с облигациями, номинированными в иностранной валюте, юридических лиц – резидентов и банков;
- при совершении валютных операций между банками, за исключением банковских операций;
- при взимании банками вознаграждения (платы) при осуществлении банковских операций, за исключением процентов за пользование кредитом в иностранной валюте, процентов по вкладам (депозитам) в иностранной валюте и др.;
- по отдельным видам договоров страхования и сострахования (договорам страхования и сострахования, предметом которых является страхование финансовых, валютных, иных рисков (убытков), возникающих при исполнении договоров, предусматривающих экспорт, финансовую поддержку экспортеров, а также инвестиционных проектов и др.).
Кроме того, отменяются следующие разрешенные случаи использования наличной иностранной валюты в расчетах:
- между юридическим лицом – резидентом, индивидуальным - предпринимателем и юридическим лицом – нерезидентом – по договорам, предусматривающим экспорт, при возврате нерезидентом займа, при внесении вклада в уставный фонд, предоставлении безвозмездной помощи и др.;
- между юридическими лицами – резидентами – при оплате страховых услуг и при оплате обязательств экспедитора перед международным перевозчиком.
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Это предусмотрено постановлением Национального банка Беларуси №612 «О некоторых вопросах проведения валютных операций», которое было принято в декабре прошлого...
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