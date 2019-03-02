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Минкульт объявил конкурс на эскиз памятника Якубу Колосу в Столбцах

03.03.2019 13:52 — Разное | Партизан  
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Министерство культуры объявило конкурс на эскиз памятника Якубу Колосу в Столбцах. Цель конкурса — создать монумент классика белорусского литературы на его малой родине. Композиционное и пластическое исполнение должно быть выдержано "в лучших традициях классического и национального монументального искусства".


Иллюстративное фото из открытых источников

Участвовать в конкурсе могут профессиональные скульпторы и архитекторы. Заявки принимают до 2 мая. Эскизные работы будут оценивать на соответствие конкурсу, по высокому профессиональному уровню, использованию оригинального решения и отражению наиболее выразительного образа.


Конкурсанты будут участвовать анонимно — их работы пронумеруют. Победитель получит право на создание памятника, стоимость которого не может превышать 200 тысяч рублей. Средства выделит Столбцовский райисполком, сообщает БЕЛТА.

 
 
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Министерство культуры объявило конкурс на эскиз памятника Якубу Колосу в Столбцах. Цель конкурса — создать монумент классика белорусского литературы на его...
 
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