Минкульт объявил конкурс на эскиз памятника Якубу Колосу в Столбцах

Иллюстративное фото из открытых источников





Участвовать в конкурсе могут профессиональные скульпторы и архитекторы. Заявки принимают до 2 мая. Эскизные работы будут оценивать на соответствие конкурсу, по высокому профессиональному уровню, использованию оригинального решения и отражению наиболее выразительного образа.







