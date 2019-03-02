В Бресте снова задерживают людей перед очередной прогулкой-протестом против аккумуляторного завода

Милана Харитонова и Алесь Левчук.





В прошлые воскресенья милиция не раз задерживала активиста Объединенной гражданской партии Александра Кабанова, актера-блоггера Сергея Петрухина и отставного военного, правозащитника Владимира Величкина.





Кабанова и Петрухина власти считают зачинщиками протеста.





Восхищение настойчивостью протестующих в Бресте на прошлой неделе вырвалось у главы Совета Республики Михаила Мясниковича. «Организуются самостоятельно, выступают за решение локальных проблем, активно представлені в интернете, имеют подвижность и скорость реагирования, готовы активно и публично отстаивать свои интересы», — сказал Мясникович.



