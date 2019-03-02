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В Бресте снова задерживают людей перед очередной прогулкой-протестом против аккумуляторного завода

03.03.2019 13:42 — Разное | Партизан  
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В Бресте задержаны журналисты Милана Харитонова и Алесь Левчук, сообщила Харитонова у себя в фейсбуке. Это случилось накануне очередного «кормления голубей» на площади Ленина и прогулки по центру города. Таким образом жители Бреста протестуют против строительства в пригороде города аккумуляторного завода. Люди считают, что возведение такого предприятия приведет к отравлению окрестностей свинцом.


Милана Харитонова и Алесь Левчук.

В прошлые воскресенья милиция не раз задерживала активиста Объединенной гражданской партии Александра Кабанова, актера-блоггера Сергея Петрухина и отставного военного, правозащитника Владимира Величкина.

Кабанова и Петрухина власти считают зачинщиками протеста.

Восхищение настойчивостью протестующих в Бресте на прошлой неделе вырвалось у главы Совета Республики Михаила Мясниковича. «Организуются самостоятельно, выступают за решение локальных проблем, активно представлені в интернете, имеют подвижность и скорость реагирования, готовы активно и публично отстаивать свои интересы», — сказал Мясникович.


 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте задержаны журналисты Милана Харитонова и Алесь Левчук, сообщила Харитонова у себя в фейсбуке. Это случилось накануне очередного «кормления голубей» на...
 
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