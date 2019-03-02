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Барселона впервые за 88 лет обошла Реал по победам в "класико"

03.03.2019 13:30 — Разное | Партизан  
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Каталонцы обыграли "сливочных" в Мадриде дважды за три дня.


"Барселона" обыграла на выезде "Реал" - 1:0 / REUTERS 

«Барселона» одержала победу в матче 26-го тура с «Реалом». Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счётом 1:0 в пользу сине-гранатовых благодаря голу Ивана Ракитича. 

Для каталонской команды этот триумф в «класико» стал вторым за последние три дня. Ранее «Барселона» разгромила «сливочных» со счётом 3:0 в ответном матче полуфинала Кубка Испании. 

Как сообщает Mundo Deportivo, у каталонцев теперь 96 побед в "класико" за историю во всех турнирах. «Реал» выиграл 95 раз, 51 раз команды сыграли вничью. 

«Барселона» впервые за 88 лет, с 1931 года, вышла вперед по победам в играх с «Реалом». «Барселона» благодаря победе в «класико» набрала 60 очков и продолжает занимать первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал» (48 очков) - на третьем месте.

 
 
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Каталонцы обыграли "сливочных" в Мадриде дважды за три дня.
 
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