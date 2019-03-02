"Барселона" обыграла на выезде "Реал" - 1:0 / REUTERS





«Барселона» одержала победу в матче 26-го тура с «Реалом». Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счётом 1:0 в пользу сине-гранатовых благодаря голу Ивана Ракитича.





Для каталонской команды этот триумф в «класико» стал вторым за последние три дня. Ранее «Барселона» разгромила «сливочных» со счётом 3:0 в ответном матче полуфинала Кубка Испании.





Как сообщает Mundo Deportivo, у каталонцев теперь 96 побед в "класико" за историю во всех турнирах. «Реал» выиграл 95 раз, 51 раз команды сыграли вничью.





«Барселона» впервые за 88 лет, с 1931 года, вышла вперед по победам в играх с «Реалом». «Барселона» благодаря победе в «класико» набрала 60 очков и продолжает занимать первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал» (48 очков) - на третьем месте.