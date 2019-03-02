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Покорми птиц!

03.03.2019 — Разное | Единство  
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Ребята приняли участие в конкурсе «Лучшая кормушка» и изготовили не только прочные, но и красивые кормушки, украшенные резьбой по дереву, рисунками, природными материалами. Самый простой способ сделать кормушку для небольших птиц – вырезать отверстия в пластиковых бутылках или коробках от сока.

Пернатые друзья с радостью летят на угощение зерном, крупой, семечками. Но важно делать это регулярно, ведь в холода и метели птицы будут ждать вашей помощи в привычном месте.

Учащиеся ГУО «Неманицкая школа Борисовского района» с помощью педагогов и родителей развесили более 15 кормушек на территории школьного сада, ежедневно приносили из дома и наполняли кормушки птичьими лакомствами, с интересом наблюдали за пернатыми гостями. Самыми активными посетителями «птичьих столовых» были воробьи и синички, а самые красивыми и смелыми – важные сойки.

Забота о птицах не требует много сил, но приносит много пользы.

Соловьёва Л.И.,

 педагог-организатор,

ГУО «Неманицкая школа

Борисовского района»

 
 
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Доброй традицией для учащихся ГУО «Неманицкая школа Борисовского района» стала забота о птицах в зимний период. Участие в республиканской экологической акции...
 
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