Покорми птиц!

Ребята приняли участие в конкурсе «Лучшая кормушка» и изготовили не только прочные, но и красивые кормушки, украшенные резьбой по дереву, рисунками, природными материалами. Самый простой способ сделать кормушку для небольших птиц – вырезать отверстия в пластиковых бутылках или коробках от сока.

Пернатые друзья с радостью летят на угощение зерном, крупой, семечками. Но важно делать это регулярно, ведь в холода и метели птицы будут ждать вашей помощи в привычном месте.

Учащиеся ГУО «Неманицкая школа Борисовского района» с помощью педагогов и родителей развесили более 15 кормушек на территории школьного сада, ежедневно приносили из дома и наполняли кормушки птичьими лакомствами, с интересом наблюдали за пернатыми гостями. Самыми активными посетителями «птичьих столовых» были воробьи и синички, а самые красивыми и смелыми – важные сойки.

Забота о птицах не требует много сил, но приносит много пользы.

Соловьёва Л.И.,

педагог-организатор,

ГУО «Неманицкая школа

Борисовского района»