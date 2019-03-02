В правила игры в футбол внесли 7 изменений. Теперь нельзя вставать в стенку соперника

2 марта международный совет футбольных ассоциаций IFAB (организация, занимающаяся регулированием правил игры в футбол) собрался в Абердине и утвердил несколько изменений в правилах. Ничего радикального, но об этих решениях вам нужно знать, чтобы не сильно удивляться, когда будете смотреть футбол уже предстоящим летом — изменения вступают в силу с 1 июня.



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• Касание мяча рукой игроком, который забил гол или создал голевой момент, теперь считается нарушением правил независимо от того, была эта игра умышленной или нет. Сейчас фолом считается только преднамеренная игра рукой, трактовка остается делом арбитра. При этом для остальных случаев, включая касания мяча рукой в своей штрафной, все будет по-прежнему.

• Замененный игрок должен покинуть поле через ближайшую боковую линию. Больше не нужно идти к центру и обниматься с выходящим на замену. Смысл очевиден — борьба с затяжкой времени, особенно на последних минутах, когда тренеры часто меняют игрока с дальней бровки.

• Игроки атакующей команды при пробитии штрафных больше не могут вставать в стенку, которую выстраивает их соперник. Минимальное расстояние — метр. При этом они могут выстраивать свою стенку между мячом и стенкой соперника, чтобы затруднить видимость вратарю. Цель — избежать стычек и толкотни, сократить задержки игры.

• Отменено правило, по которому при розыгрыше удара от ворот мяч должен покинуть штрафную площадь до того, как его коснется полевой игрок. Это сильно облегчит жизнь командам Гвардиолы — и всем остальным, кто начинает строить атаки от своей штрафной через короткий пас.

• При пробитии пенальти вратарь теперь может касаться линии ворот только одной ногой. Несущественно — это правило все равно никто никогда не выполняет.

• Желтые и красные карточки теперь будут давать и тренерам — за неприличное поведение и другие нарушения. Сейчас судья тех тренеров, которые его особенно достали, отправляет на трибуны жестом и словами.

• После попадания мяча в судью будет назначаться спорный мяч. Сейчас игра в таких случаях не останавливается.

Кроме того, на заседании хвалили ВАР — ФИФА будет следить за тем, чтобы эта система и дальше распространялась на турнирах по всему миру.