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Модернизированный Mercedes Vito: с новым дизелем и 9-ступенчатым «автоматом»
Вслед за
Двухлитровый агрегат приходит на смену прежнему дизелю OM 651 объемом 2,1 л. На базовой версии Vito отдача достигает 136 лошадиных сил и 330 Нм крутящего момента, далее по ранжиру следует 163-сильная модификация с 380 Нм тяги, в арсенале топ-версии — 190 сил и 420 Нм.
Все варианты нового дизеля работают в связке с новым 9-ступенчатым «автоматом» 9G-Tronic вместо прежнего 7-ступенчатого. Стандартным является привод на заднюю ось, полноприводная трансмиссия 4Matic с центральным дифференциалом доступна в качестве опции. Осенью текущего года в гамме появятся версии и с механической коробкой. Покупателям Vito доступны четыре новых цвета кузова, а также легкосплавные колесные диски нового дизайна диаметром 17, 18 и 19 дюймов.
В салоне обновленного Vito — немного измененное оформление шкал приборов. Стал шире список оснащения различными вспомогательными системами — контроль давления в шинах, мониторинг усталости водителя и помощник удержания машины в полосе при сильном боковом ветре теперь есть в «базе».
Первым в продажу в европейских странах поступит обновленный микроавтобус Vito Tourer, который можно будет заказать уже в марте текущего года. О сроках появления грузопассажирского варианта Vito Mixto и фургона Vito будет объявлено позднее.
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