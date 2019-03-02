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Модернизированный Mercedes Vito: с новым дизелем и 9-ступенчатым «автоматом»

03.03.2019 15:13 — Разное | Tut.by  
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Вслед за Mercedes V-классом плановое обновление затронуло семейство родственных коммерческих моделей Vito — внешность машин осталась фактически нетронутой, зато модернизация принесла новый дизель OM 654, известный по мерседесовским легковушкам.


Двухлитровый агрегат приходит на смену прежнему дизелю OM 651 объемом 2,1 л. На базовой версии Vito отдача достигает 136 лошадиных сил и 330 Нм крутящего момента, далее по ранжиру следует 163-сильная модификация с 380 Нм тяги, в арсенале топ-версии — 190 сил и 420 Нм.


Все варианты нового дизеля работают в связке с новым 9-ступенчатым «автоматом» 9G-Tronic вместо прежнего 7-ступенчатого. Стандартным является привод на заднюю ось, полноприводная трансмиссия 4Matic с центральным дифференциалом доступна в качестве опции. Осенью текущего года в гамме появятся версии и с механической коробкой. Покупателям Vito доступны четыре новых цвета кузова, а также легкосплавные колесные диски нового дизайна диаметром 17, 18 и 19 дюймов.


В салоне обновленного Vito — немного измененное оформление шкал приборов. Стал шире список оснащения различными вспомогательными системами — контроль давления в шинах, мониторинг усталости водителя и помощник удержания машины в полосе при сильном боковом ветре теперь есть в «базе».


Первым в продажу в европейских странах поступит обновленный микроавтобус Vito Tourer, который можно будет заказать уже в марте текущего года. О сроках появления грузопассажирского варианта Vito Mixto и фургона Vito будет объявлено позднее.

 
 
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Вслед за Mercedes V-классом плановое обновление затронуло семейство родственных коммерческих моделей Vito - внешность машин осталась фактически нетронутой, зато...
 
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