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Бизнесмена «высылают» из Беларуси за 29 нарушений ПДД

03.03.2019 14:09 — Разное | KYKY  
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В Беларуси уже 12 лет живет и работает бизнесмен Юрий Насачев. По национальности Юрий – русский, по паспорту – гражданин Литвы, в нашей стране у него есть, точнее, был вид на жительство. По информации TUT.by рассказываем, почему Юрия «выгоняют» из Беларуси. 

Юрия родился в Азербайджане, где окончил университет, отслужил в армии и нашел свою первую работу – был инженером на ювелирном заводе. Но так как карьера не шла в гору, он в 1983 году принял решение переехать в Литву, город Висагинас. Сначала трудился на Игналинской атомной станции, затем – устроился в правоохранительные органы. После распада СССР Насачев принял литовское гражданство. Но с работой в милиции тоже не сложилось: как рассказывает Юрий, чтобы продолжить дело, ему нужно было в совершенстве изучить литовский язык, но он не был уверен, что сможет это сделать. 

Переезд в Беларусь и открытие собственной компании 

В 2000-х Юрий Насачев принял решение переехать в Беларусь, но окончательно «прижился» в нашей стране только в 2006 году, когда женился на беларуске. В браке у них родилось двое детей: дочь Наташа и сын Женя, сейчас им 11 и 9 лет. В 2007 году Юрий открыл бизнес –  СООО «Точлит». Это компания и сегодня существует: занимается поставкой оборудования и комплектующих для промышленных и энергетических предприятий Беларуси и России. У Юрия есть контракты на суммы до миллиона рублей с беларусами и россиянами. 
Тогда же, в 2007 году, Юрий получил первое разрешение на постоянное проживание в Беларуси в течение двух лет. Через несколько лет Юрий развелся, дети остались с бывшей супругой, но, как говорит бизнесмен, он постоянно виделся с ними и «исправно» платил алименты. В 2017 году к Юрию, по своему желанию и официальному постановлению суда, переехал сын Евгений.

Высылка в Литву 

Год 2019-й: 14 февраля у Юрия заканчивается срок действия вида на жительство. «Как законопослушный гражданин» он идет в соответствующие органы с документами на продление, но ему сообщают, что разрешение на проживание в Беларуси собираются аннулировать. Причина – перманентное нарушение правил дорожного движения. Юрий был уверен, что речь про восемь нарушений ПДД в 2018 году, но ошибался. Выяснилось, что за два года у него «набежало» 29 административных правонарушений «против безопасности движения и эксплуатации транспорта». Юрий говорит: «Да, виноват, я превышал скорость. Но все штрафы я своевременно оплачивал. Даже подумать не мог, что за это меня депортируют из страны». К слову, Bentley, на котором Юрий Насачев превышал скорость, принадлежит его компании «Точлит». 

Естественно, Юрий начал собирать документы, чтобы предотвратить свою «высылку». Подготовил свои характеристики вместе с контрактами, которые заключает его компания. Указал, сколько человек работает в его фирме, и на какой зарплате – примерно 1200 рублей. Уточнил, что исправно платить налоги и имеет недвижимость в стране. «Да и мне уже 60 лет. Тут, в Беларуси, у меня все: дети, друзья, бизнес. В таком возрасте я вряд ли найду себе в Литве работу. А мне нужно дальше растить сына: ему ведь только девять лет», – рассказывает Юрий. 

Но документы и словесные убеждения не помогли: 29 января Советское РУВД Минска вынесло решение аннулировать разрешение на постоянное проживание в Беларуси. Юрию дали месяц на «сборы». Но за день до конца этого срока он подал жалобу и решил остаться в Беларуси, пока. «По большому счету, я, наверное, могу уехать и управлять бизнесом на расстоянии. Но как с сыном? Он отказывается жить с мамой. Выдернуть его посреди учебного года и увезти в другую страну, где у меня нет ничего и никого? Тоже плохой вариант.

Я изучал, как эта процедура выглядит в Чехии. Оттуда тебя депортируют только в том случае, если ты два раза набьешь кому-нибудь морду.

Если же ты прожил в стране более пяти лет и зарекомендовал себя положительным человеком, к тебе применяются более мягкие правила», – рассказывает Юрий. Что будет дальше – никто не знает. В отделе по гражданству и миграции Советского РУВД города Минска комментировать ситуацию Насачева отказались. 

Фото обложки: TUT.by 

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси уже 12 лет живет и работает бизнесмен Юрий Насачев. По национальности Юрий – русский, по паспорту – гражданин Литвы, в нашей стране у него есть, точнее,...
 
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