«Давайте включим Россию в состав Беларуси». 25 перлов Лукашенко и реакция соцсетей



Фото: twitter.com/pasha_hsb

Кадр из видеотрансляции

не было

Чувствовалось

ожидать не стоит

Обещаю, что на тот свет меня с президентского кресла не понесут. … Не хочу этот транзит (власти) осуществлять от себя к себе. … Второе: я вам обещаю, что ради своих детей я не буду удерживать власть и передавать ее по наследству. Нет у меня такой цели.





Из паблика «Чай з малинавым варэннем»

98% белорусов проголосуют против вхождения в состав России.

Давайте соблюдать принцип равноправия. … Давайте в состав Беларуси включим Россию? Вот нормальный вариант! Если бы мы серьезно поставили вопрос, что, россияне проголосовали бы против? Нет. Чего им бояться? Медведь огромный, куда ни включи — выйдут в любой момент.

Почему все говорят о включении Беларуси в состав России? Давайте включим Россию в состав Беларуси?

Ещё больше белорусов, ну разве не круто? — Аптекарша (@alexygoncharova) March 1, 2019

Прекратите называть нас нахлебниками. Когда народ это слышит — особенно я, самолюбивый человек — мне не хочется никаких союзов!

Если кто-то видит, что Лукашенко с Путиным коўзаецца по горе на лыжах и думает, что делать им нечего… Нет, это часть политики! Тренд, как модно говорить.

Когда это мы стали вне русского мира?

Мы родные люди. Мы не партнеры, меня это слово просто коробит. Мы обречены жить вместе.

Даже если не урегулируем налоговый маневр, мы вам (России) подарим эти деньги.

Лукашенко: Сколько вы нам платите за военные базы в Беларуси?

Журналист из РФ: Военная тайна…

Лукашенко: Ноль. Я вам раскрою военную тайну: ноль!

Я был готов подписать вечером указ о признании Абхазии. По крайней мере, я так россиянам сказал.

Я немцам так и говорю - ещё недавно каждого третьего у нас угробили и ещё учат как жить

(китайской журналистке) Вы просто надежный партнер, который всегда, всегда по любому вопросу подставляли нам плечо. С китайской спецификой - вы не кричите, не шумите.

Надо просто направить Ярослава (Романчука) в убыточный колхоз, чтобы он заземлился.

(о строительстве здания Верховного суда) Я собирал эти деньги — откуда только, стыдно говорить.

Знаете, сколько во Дворце независимости работает? Три человека!

Всегда кому-то чего-то не хватает. Особенно этой насчастной свободы.

Кто только ни ездит, ни ползает и ни бегает… Ну так окажите им услугу! Они все нуждаются! Картошки отварите. Мы же бульбаши? Драники выпекайте, чай с малинавым варэннем приготовьте, машину помойте — море услуг! … Для того, чтобы хорошо жить, нужно просто шевелиться.

Кто только ни ездит, ни ползает и ни бегает pic.twitter.com/xWi40uBNax — Чай з варэннем (@belteanews) March 2, 2019

Это было мое жесткое решение. Так, говорю, женщины, снимайте вы свои эти штаны деловые, надевайте длинные платья и будете на балу танцевать. … Говорят, молодец Лукашенко, хоть заставил нас быть женщинами.

Любимая рубрика "Время интереснейших историй" pic.twitter.com/SsiTLxOqe9 — Чай з варэннем (@belteanews) March 2, 2019

Женщины рожать не хотят, нормальных мужиков нет.





Из паблика «Чай з малинавым варэннем»

Вам же просто: двое детей – это ваши, третий – это мой железобетонно.





Из паблика «Чай з малинавым варэннем»

Зачем вы лезете на стадион «Динамо»? Вы знаете, это даже личное оскорбление для меня! Вы знаете, сколько я вложил труда в реконструкцию, собирая по крохам деньги, нажимая на предпринимателей…

В каждом кабинете, в библиотеке и в кабинете баян, который мне подарили итальянцы, ручного изделия.

В Беларуси никакого сталинизма не будет. Даже при диктатуре Лукашенко.





Из паблика «Чай з малинавым варэннем»

Вы понимаете, на что я намякиваю.

Я может быть наговорил тут с пропагандистской точки зрения, но от этого никуда не денешься.

Завтра Лукашенко не ответит только на один вопрос, ответ на который все знают — Viktar Malishevsky (@malishevsky) February 28, 2019

Хз зачем вы смотрите все эти прес-конференции если ответ на любой ваш вопрос — никогда. — Sasha Chebotarév (@_Slashman) March 1, 2019

Каждый год белорусы дают своему президенту выговориться на несколько часов, чтобы не слышать всей этой чуши в течение оставшихся дней. И каждый раз что-то идёт не так. — naysayer (@Paznjak) March 1, 2019

У белты либерализация:



БЕЛТА вновь предлагает задать вопрос Президенту. Расскажите нам о волнующих вас темах...



Направить свой вопрос можно круглосуточно на электронную почту [email protected] 27-28 февраля.



ПОЧЕМУ НЕ ФАКС? — Siarhei Hudzilin (@SiarheiHudzilin) February 27, 2019

Вчера папе звонил Друзь, предлагал ответы для сегодняшней пресс-конференции слить. — Грустный Коленька (@sadmikalai) March 1, 2019

Если сфотографировать 4 миллиона белорусских мужчин и объединить в одно фото, то получится вот это https://t.co/UC2r2UNfIa — Pavel (@Devyatov) March 1, 2019

Стендап-комьюнити по-беларуски - это когда один читает монолог на всю страну, а у остальных комиков появляются часы нового материала. — Дмитрий Эдуардович (@DmitryNaryshkin) March 1, 2019

Оказывает, Лукашенко - лыжеблоггер. За пару лыж рекламирует бренд, охват несколько миллионов! — Alxndr (@bndrsk) March 1, 2019

в которых участвует Лукашенко. — Anton Motolko (@Motolko) March 1, 2019

- Александр Григорьевич, у нас всё плохо... (факты, цифры)

- Ярослав, не вводи в заблуждение людей!.. (демагогия) — St. Martin (@st_martin_by) March 1, 2019

Твоё лицо, когда хочешь халявный шенген на 3 года. pic.twitter.com/B4kCAhbGt4 — Eduard Palchys (@1863x) March 1, 2019

Кажется мне лучше Ему вообще никаких вопросов не задавать, кроме как о погоде. И та после ответа испортится — Viktar Malishevsky (@malishevsky) March 1, 2019

Впервые за долгое время Лукашенко предложил сделать во пресс-конференции перерыв. Один и десятиминутный, но даже это для его традиционно непрерывных многочасовых выступлений необычно...Многие гости выступали перед президентом хитро-заикивающе. Например, один из главных героев встречи экономист Ярослав Романчук в сердцах предложил сделать Лукашенко вечным президентом при условии создания частной экономики.Что увидели эксперты? Несмотря на пронезависимые заявления и принятую прямо из рук журналиста «Еврорадио» (хотя тот хотел передать через пресс-секретаря) книгу «Гибридная агрессия России. Уроки для Европы», Александр Григорьевич по риторике показалсяРоссией.А еще он уходил от социально-экономических тем, потому что на них, а, иВысказываниями про женщин глава Беларуси. И, похоже, умудрился разместить в своем выступленииНо несмотря на слабую энергетику встречи, Лукашенко все же выдал 25 забавных цитат. UDF.BY собрал лучшее, а также реакцию соцсетей на выступление.А вот что еще писали в соцсетях.