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«Давайте включим Россию в состав Беларуси». 25 перлов Лукашенко и реакция соцсетей
Фото: twitter.com/pasha_hsb
Впервые за долгое время Лукашенко предложил сделать во пресс-конференции перерыв. Один и десятиминутный, но даже это для его традиционно непрерывных многочасовых выступлений необычно...
- Ало!
- Да, Александр Григорьевич.
- Быстра макароны несі!
- Александр Григорьевич, вы же... Вы же на пресс-конференции.
- Перэрыў. Прышлось перэрыў сдзелаць. Развесіў всё, запасы закончылісь.
- Алекса...
- Быстра ташчы макароны ешчо пака перэрыў!
- Слушаюсь, Александр Григорьевич.
- Барымак толька, ані ліпнут луччэ.
- Да, Александр Григорьевич. Сейчас.
- Атлічна.
Многие гости выступали перед президентом хитро-заикивающе. Например, один из главных героев встречи экономист Ярослав Романчук в сердцах предложил сделать Лукашенко вечным президентом при условии создания частной экономики.
Что увидели эксперты? Несмотря на пронезависимые заявления и принятую прямо из рук журналиста «Еврорадио» (хотя тот хотел передать через пресс-секретаря) книгу «Гибридная агрессия России. Уроки для Европы», Александр Григорьевич по риторике показался
Кадр из видеотрансляции
А еще он уходил от социально-экономических тем, потому что на них «
Но несмотря на слабую энергетику встречи, Лукашенко все же выдал 25 забавных цитат. UDF.BY собрал лучшее, а также реакцию соцсетей на выступление.
Обещаю, что на тот свет меня с президентского кресла не понесут. … Не хочу этот транзит (власти) осуществлять от себя к себе. … Второе: я вам обещаю, что ради своих детей я не буду удерживать власть и передавать ее по наследству. Нет у меня такой цели.
Из паблика «Чай з малинавым варэннем»
98% белорусов проголосуют против вхождения в состав России.
Давайте соблюдать принцип равноправия. … Давайте в состав Беларуси включим Россию? Вот нормальный вариант! Если бы мы серьезно поставили вопрос, что, россияне проголосовали бы против? Нет. Чего им бояться? Медведь огромный, куда ни включи — выйдут в любой момент.
Прекратите называть нас нахлебниками. Когда народ это слышит — особенно я, самолюбивый человек — мне не хочется никаких союзов!
Если кто-то видит, что Лукашенко с Путиным коўзаецца по горе на лыжах и думает, что делать им нечего… Нет, это часть политики! Тренд, как модно говорить.
Когда это мы стали вне русского мира?
Мы родные люди. Мы не партнеры, меня это слово просто коробит. Мы обречены жить вместе.
Даже если не урегулируем налоговый маневр, мы вам (России) подарим эти деньги.
Лукашенко: Сколько вы нам платите за военные базы в Беларуси?
Журналист из РФ: Военная тайна…
Лукашенко: Ноль. Я вам раскрою военную тайну: ноль!
Я был готов подписать вечером указ о признании Абхазии. По крайней мере, я так россиянам сказал.
Я немцам так и говорю - ещё недавно каждого третьего у нас угробили и ещё учат как жить
(китайской журналистке) Вы просто надежный партнер, который всегда, всегда по любому вопросу подставляли нам плечо. С китайской спецификой - вы не кричите, не шумите.
Надо просто направить Ярослава (Романчука) в убыточный колхоз, чтобы он заземлился.
(о строительстве здания Верховного суда) Я собирал эти деньги — откуда только, стыдно говорить.
Знаете, сколько во Дворце независимости работает? Три человека!
Всегда кому-то чего-то не хватает. Особенно этой насчастной свободы.
Кто только ни ездит, ни ползает и ни бегает… Ну так окажите им услугу! Они все нуждаются! Картошки отварите. Мы же бульбаши? Драники выпекайте, чай
Это было мое жесткое решение. Так, говорю, женщины, снимайте вы свои эти штаны деловые, надевайте длинные платья и будете на балу танцевать. … Говорят, молодец Лукашенко, хоть заставил нас быть женщинами.
Женщины рожать не хотят, нормальных мужиков нет.
Из паблика «Чай з малинавым варэннем»
Вам же просто: двое детей – это ваши, третий – это мой железобетонно.
Из паблика «Чай з малинавым варэннем»
Зачем вы лезете на стадион «Динамо»? Вы знаете, это даже личное оскорбление для меня! Вы знаете, сколько я вложил труда в реконструкцию, собирая по крохам деньги, нажимая на предпринимателей…
В каждом кабинете, в библиотеке и в кабинете баян, который мне подарили итальянцы, ручного изделия.
В Беларуси никакого сталинизма не будет. Даже при диктатуре Лукашенко.
Из паблика «Чай з малинавым варэннем»
Вы понимаете, на что я намякиваю.
Я может быть наговорил тут с пропагандистской точки зрения, но от этого никуда не денешься.
А вот что еще писали в соцсетях.
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Лукашенко устроил в пятницу «Большой разговор», который длился 7,5 часов. Чего он успел наговорить?
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