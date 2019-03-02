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Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX состыковался с МКС

03.03.2019 15:21 — Разное | Интерфакс  
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Новейший американский космический корабль многоразового использования Crew Dragon частной компании SpaceX успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщает в воскресенье Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Корабль осуществил стыковку самостоятельно в автономном режиме в 14:00 мск, пристыковавшись к американскому сегменту МКС - модулю Harmony.

На время операции были закрыты четыре люка в американском сегменте, куда пристыковывался Crew Dragon. Как сообщили ранее в "Роскосмосе", в случае возникновения нештатной ситуации экипаж мог перейти сначала на российский сегмент МКС, а затем на корабль "Союз МС-11".

В 16:30 мск на станции планируется открыть люк корабля.

Как сообщалось, в 10:49 мск в субботу с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) к МКС успешно стартовала ракета-носитель Falcon 9 c космическим кораблем Crew Dragon. Через десять минут, в 10:59 мск, корабль был выведен на орбиту, начав самостоятельный полет к МКС.

Это первый испытательный полет новейшего американского корабля Crew Dragon. Он осуществляется в непилотируемом режиме. Целью тестового полета является проверка способности корабля безопасно отправлять экипажи в космос и возвращать их на Землю.

На борту семиместного корабля находится облаченный в скафандр манекен по имени Рипли, названный в честь героини фантастического фильма "Чужие". Датчики в скафандре будут отслеживать "состояние" командира корабля на всех этапах полета. Корабль также доставит для экипажа МКС 182 кг продовольствия и научного оборудования и материалов.

В составе МКС корабль пробудет пять дней. 8 марта спускаемый аппарат сойдет с орбиты и после раскрытия парашютов совершит мягкое приводнение в Атлантическом океане. Через час после приводнения он будет поднят с поверхности воды на специальное спасательное судно компании SpaceX.

Первый пилотируемый полет с экипажем в составе астронавтов-ветеранов Дуга Херли и Боба Бенкена, которые ранее летали на "Шаттлах", планируется в июле. Корабль отправится на МКС в двухнедельный полет. До этого, в июне, будет проведен еще один испытательный запуск корабля по неполной циклограмме для проверки надежности системы аварийного спасения капсулы экипажа. Crew Dragon оборудован восемью двигателями SuperDraco, которые в случае аварии ракеты-носителя Falcon 9, моментально уведут корабль от ракеты.

После этого корабль будет сертифицирован НАСА для полетов астронавтов на МКС.

В случае успеха уже этим летом США, через восемь лет после прекращения полетов "Шаттлов", вновь получат собственный корабль для полетов астронавтов на орбиту. В настоящее время единственным средством доставки американских астронавтов на МКС являются российские корабли "Союз". Стоимость полета на "Союзе" для американских астронавтов составляет 82 млн долл.

 
 
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Новейший американский космический корабль многоразового использования Crew Dragon частной компании SpaceX успешно пристыковался к Международной космической станции...
 
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