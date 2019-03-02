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Гомель в 2018 году увеличил экспорт туристических услуг в 2,5 раза

03.03.2019 14:56 — Разное | Интерфакс  
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Гомель в прошлом году увеличил экспорт туристических услуг в два с половиной раза, сообщили в Гомельском горисполкоме.

При плане в $3 млн по итогам 2018 года экспорт услуг достиг $7,7 млн. 

Популярностью у клиентов пользуются лечебно-оздоровительный, культурно-познавательный, промышленный и событийный туризм города. 

В текущем году продолжится развитие сети турцентров в районах области и в Гомеле, большое внимание также будет уделено модернизации существующих объектов и работе по созданию комфортной среды для туристов.

На 2019 год перед Гомелем поставлена задача по экспорту туруслуг в $4,8 млн.

 
Теги: Гомель
 
 
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Гомель в прошлом году увеличил экспорт туристических услуг в два с половиной раза, сообщили в Гомельском горисполкоме. При плане в $3 млн по итогам 2018 года экспорт...
 
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