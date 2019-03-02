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Гомель в 2018 году увеличил экспорт туристических услуг в 2,5 раза
Гомель в прошлом году увеличил экспорт туристических услуг в два с половиной раза, сообщили в Гомельском горисполкоме.
При плане в $3 млн по итогам 2018 года экспорт услуг достиг $7,7 млн.
Популярностью у клиентов пользуются лечебно-оздоровительный, культурно-познавательный, промышленный и событийный туризм города.
В текущем году продолжится развитие сети турцентров в районах области и в Гомеле, большое внимание также будет уделено модернизации существующих объектов и работе по созданию комфортной среды для туристов.
На 2019 год перед Гомелем поставлена задача по экспорту туруслуг в $4,8 млн.
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Гомель в прошлом году увеличил экспорт туристических услуг в два с половиной раза, сообщили в Гомельском горисполкоме. При плане в $3 млн по итогам 2018 года экспорт...
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