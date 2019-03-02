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РФ в Арктике своего не упустит, это зона ее интересов - вице-премьер Борисов

03.03.2019 14:50 — Разное | Интерфакс  
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Арктика является зоной интересов России, и Москва в этом регионе "своего не упустит", заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Эта территория - сфера интересов России. Своего мы не упустим и не отдадим", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

Так Ю.Борисов по просьбе корреспондента прокомментировал заявления администрации США, что они не допустят господства России в Арктике.

 
 
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Арктика является зоной интересов России, и Москва в этом регионе "своего не упустит", заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов. "Эта территория - сфера интересов России....
 
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