Виктория Азаренко и Сайсай Чжэн выиграли парный разряд на турнире в Мексике

Белоруска Виктория Азаренко и китаянка Сайсай Чжэн стали победительницами парного разряда турнира по теннису в мексиканском Акапулько.

Дуэт переиграл американско-мексиканский тандем в составе Дезайр Кравчик и Джулианы Олмос со счетом 6:1, 6:2.

Выступая в одиночном разряде, Виктория Азаренко добралась до четвертьфинала, в котором проиграла американке Софии Кенин со счетом 4:6, 6:4, 5:7.

