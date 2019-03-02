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Виктория Азаренко и Сайсай Чжэн выиграли парный разряд на турнире в Мексике
Белоруска Виктория Азаренко и китаянка Сайсай Чжэн стали победительницами парного разряда турнира по теннису в мексиканском Акапулько.
Дуэт переиграл американско-мексиканский тандем в составе Дезайр Кравчик и Джулианы Олмос со счетом 6:1, 6:2.
Выступая в одиночном разряде, Виктория Азаренко добралась до четвертьфинала, в котором проиграла американке Софии Кенин со счетом 4:6, 6:4, 5:7.
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Белоруска Виктория Азаренко и китаянка Сайсай Чжэн стали победительницами парного разряда турнира по теннису в мексиканском Акапулько. Дуэт переиграл...
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