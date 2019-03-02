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В Индии открыт завод по производству автоматов Калашникова

03.03.2019 14:43 — Разное | Интерфакс  
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Завод по изготовлению автоматов Калашникова в Индии начинает работу, запланирована постепенная полная локализация производства, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

"Сегодня состоялось открытие завода по производству автоматов АК-203 на оружейном предприятии в городе Корва в Индии в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями на высшем уровне и подписанным межправсоглашением. Проект предполагает создание свыше 700 тысяч автоматов с поэтапной полной локализацией производства", - заявил Д.Шугаев в воскресенье.

"Благодаря слаженным действиям российских и индийских специалистов удалось организовать в Индии производство новейших автоматов самого известного в мире бренда стрелкового оружия в короткие сроки. Это свидетельствует о доверии между нашими странами и об особом характере наших взаимоотношений даже в самых чувствительных вопросах технологического сотрудничества", - отметил глава службы.

 
 
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Завод по изготовлению автоматов Калашникова в Индии начинает работу, запланирована постепенная полная локализация производства, заявил директор Федеральной...
 
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