Минский ХК "Динамо" победил в матче со сборной клубов Экстралиги со счетом 4:3.

По ходу всей встречи "зубры" вели со счетом 3:0, к концу игры сборная клубов Экстралиги смогла сравнять счет. Овертайм ситуацию не поменял, однако в серии буллитов динамовцы снова смогли вырваться вперед.

"Динамо" продолжит готовиться к чемпионату мира в первом дивизионе. Сборная клубов Экстралиги на следующей неделе начнет матчи плей-офф чемпионата Беларуси.