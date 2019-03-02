﻿ Минский ХК "Динамо" победил в матче со сборной клубов Экстралиги. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минский ХК "Динамо" победил в матче со сборной клубов Экстралиги

03.03.2019 14:37 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Минский ХК "Динамо" победил в матче со сборной клубов Экстралиги со счетом 4:3.

По ходу всей встречи "зубры" вели со счетом 3:0, к концу игры сборная клубов Экстралиги смогла сравнять счет. Овертайм ситуацию не поменял, однако в серии буллитов динамовцы снова смогли вырваться вперед.

"Динамо" продолжит готовиться к чемпионату мира в первом дивизионе. Сборная клубов Экстралиги на следующей неделе начнет матчи плей-офф чемпионата Беларуси.

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минский ХК "Динамо" победил в матче со сборной клубов Экстралиги со счетом 4:3. По ходу всей встречи "зубры" вели со счетом 3:0, к концу игры сборная клубов Экстралиги...
 
Новости дня
Новости разные
 
Еврокомиссия блокирует прокладку канала через Балтийскую косу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика