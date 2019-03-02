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Не менее 70 лейбористов в парламенте Британии против повторного референдума по Brexit

03.03.2019 14:25 — Разное | Интерфакс  
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Около 70 членов британских парламентариев, представляющих оппозиционную Лейбористскую партию, выступают против проведения еще одного референдума по выходу Великобритании из ЕС, заявила в воскресенье представитель фракции Каролин Флинт.

Ранее лейбористы говорили о том, что могут инициировать проведение повторного референдума, чтобы не допустить выхода Великобритании из ЕС "без соглашения" или на условиях соглашения с Евросоюзом британского премьер-министра Терезы Мэй.

"Думаю, что-то около 60 - 70 членов Лейбористской партии в парламенте так же жестко, как и я, выступают против второго референдума", - приводят слова К.Флинт британские СМИ.

 
 
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Около 70 членов британских парламентариев, представляющих оппозиционную Лейбористскую партию, выступают против проведения еще одного референдума по выходу...
 
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