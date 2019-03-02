Террористы в Сирии атаковали позиции правительственных войск

Позиции правительственных войск в провинции Хама на западе центральной части Сирии были атакованы в ночь на воскресенье крупными отрядами боевиков террористических структур, сообщило сирийское информационное агентство САНА со ссылкой на армейский источник.

"Военный источник сообщил, что в воскресенье, 3 марта, в 01:30 на севере провинции Хама в направлении Аль-Масасны крупные вооруженные террористические группировки, воспользовавшись плохими погодными условиями, атаковали ряд военных пунктов с применением различных видов оружия", - говорится в сообщении.

Террористы понесли значительные потери, есть убитые и раненные среди сирийских военных, сообщает САНА.

"Снижение боевой активности в ряде районов не означает, что террористы не попытаются вновь напасть на военные позиции и мирные населенные пункты", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на заявление командования Вооруженными силами Сирии.