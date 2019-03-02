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Кошатница, вязальщица, кукла-медик. Рукодельница из Жабинки создает объемные портреты людей из ткани
Новости Беларуси. Когда кукла больше, чем игрушка. Рукодельница из Жабинки создаёт объемные портреты людей из ткани,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С помощью подручных материалов она «рассказывает» о людях целые истории. Работы белорусского мастера украшают чаще всего домашние коллекции, но уже в разных уголках мира. Все куклы авторские и увидеть их можно только в одном экземпляре.
Среди ее работ нет ни одной одинаковой. У каждой своя особенность: поза, прическа, характер и даже выражение лица. Сам процесс создания авторской куклы требует бесконечного терпения. Мелочей нет. В помощь ремесленнику и знания анатомии.
Ольга Данилюк, художник:
Чтобы создавать такие шедевры самостоятельно, художнику по образованию Ольге Данилюк пришлось стать швеей, дизайнером, психологом и даже парикмахером. В каждой эксклюзивной копии человека до десяти разных материалов – от ткани и дерева до акриловой краски.
Петр Бутрим, СТВ:
Но в мастерской «Царевны лягушки», название которой удачно перекликается с названием города, готовые работы не пылятся.
А некоторые украшают дома и частные коллекции за тысячи километров от Жабинки. Заказы есть даже из Африки. Нет границ и у фантазии клиентов.
Ольга Данилюк:
На счету художника за пять лет кропотливого труда уже почти полсотни портретных кукол. И все строго по собственным лекалам, это и придает им особую ценность.
Ольга Данилюк:
Выходит, мастерить чьи-то истории за швейной машинкой, с ножницами и кисточкой в руках даже увлекательней, чем за обычным холстом. А значит, необычное ремесло осчастливит еще многих.
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Кошатница, вязальщица, кукла-медик. Рукодельница из Жабинки создает объемные портреты людей из ткани
Новости Беларуси. Когда кукла больше, чем игрушка. Рукодельница из Жабинки создаёт объемные портреты людей из ткани,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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