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В Эстонии проходят выборы в парламент

03.03.2019 15:00 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Гражданам республики предстоит избрать 101 депутата из более чем тысячи претендентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В парламентской гонке участвуют 10 политических партий, а также 15 независимых кандидатов.

В Эстонии проходят выборы в парламент

Фаворитом является возглавляющая правящую коалицию Центристская партия, а основную конкуренцию ей может составить самая крупная в Эстонии оппозиционная праволиберальная партия реформ, которая представляет интересы крупного бизнеса.

В Эстонии проходят выборы в парламент

В Эстонии не проводятся экзитполы, но после закрытия участков станут известны итоги электронного голосования. Официальные же результаты выборов огласят в течение месяца.
 
 
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Новости Беларуси. Гражданам республики предстоит избрать 101 депутата из более чем тысячи претендентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
 
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