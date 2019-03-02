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Мокрый снег и гололедица. Погода на неделю с 3 по 8 марта

03.03.2019 14:51 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Беларуси на предстоящей неделе зима хоть и ослабит свои позиции, но ещё не уйдёт. С 3 по 8 марта в стране ожидаются мокрый снег и гололедица.  

В первой половине недели погоду будут определять атмосферные фронты со стороны Западной Европы. Со среды в республике прогнозируется пониженное атмосферное давление из-за влажной и неустойчивой воздушной массы.  

Температура воздуха на протяжении семи дней будет следующей: в Бресте от +4°C до +11°C, в Витебске от -3°C до +8°C, в Гомеле от +3°C до +10°C, в Гродно – +3… +9°C, в Могилёве – 0… +9°C, в Минске – 0… +8°C.  

О погоде по 8 марта также рассказал ведущий инженер-синоптик Белгидромета – подробнее здесь.  
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси на предстоящей неделе зима хоть и ослабит свои позиции, но ещё не уйдёт. С 3 по 8 марта в стране ожидаются мокрый снег и гололедица.   В...
 
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