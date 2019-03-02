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Стала известна причина неудачных переговоров Ким Чем Ына и Трампа

03.03.2019 14:44 — Разное | СТВ  
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Новости мира. Стала известна причина неудачных переговоров президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во Вьетнаме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стороны не подписали итоговое соглашение из-за засекреченного завода, на котором ведутся работы по обогащению урана.

Стала известна причина неудачных переговоров Ким Чем Ына и Трампа

Американская сторона потребовала закрыть секретное предприятие, которое находится в окрестностях Пхеньяна. Однако Ким Чен Ын отказался от этого и переговоры приостановили.

Стала известна причина неудачных переговоров Ким Чем Ына и Трампа

Такую информацию сообщил экс-сотрудник посольства КНДР в Лондоне, получивший несколько лет назад убежище в Южной Корее. Напомним: во Вьетнаме главы США и КНДР так и не смогли прийти к соглашению. Трамп после переговоров объяснил, что мог подписать «какую-нибудь» сделку с Кимом, но счёл это нецелесообразным, поскольку все надо сделать «правильно».
 
 
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Новости мира. Стала известна причина неудачных переговоров президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во Вьетнаме, сообщили в программе Новости «24...
 
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