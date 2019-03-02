«Белтелеком» поглотил МТИС









tut.by . Это предусмотрено постановлением Совета министров № 128 от 27 февраля 2019 года, сообщает





В соответствии с документом необходимо до 1 мая этого года принять из собственности Минска в собственность Республики Беларусь 9 430 007 простых (обыкновенных) акций МТИС номинальной стоимостью 44 копейки каждая. Их до 1 июня должны будут безвозмездно передать в хозяйственное ведение «Белтелекома».





«Минские телевизионные информационные сети» создали в 1990 году решением Мингорисполкома на базе бывшего ателье № 5, занимавшегося установкой и технической эксплуатацией телевизионных антенн. Предприятие должно было работать на хозрасчете и самоокупаемости.









Основными видами деятельности компании стали: техническое обслуживание и строительство телевизионных сетей города, оказание услуг по трансляции телепрограмм в системе кабельного телевидения в Минске и предоставление высокоскоростного доступа в интернет. МТИС имеет собственный телеканал «MIHCK TV».





Крупнейший оператор электросвязи в Беларуси «Белтелеком» включает 9 филиалов и 3 производства. На госпредприятии работает свыше 16,5 тыс. человек. Бренд-портфель компании складывается из бренда «Белтелеком», которым представлена голосовая связь, передача данных, хостинг и ряд других услуг, а также брендов byfly (высокоскоростной доступ в интернет), ZALA (интерактивное, эфирное и интернет-телевидение) и ЯСНА (пакеты услуг).